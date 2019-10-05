Domingo de sol e calor no Espírito Santo

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Para quem gosta de uma praia, a previsão do tempo aponta que o domingo (6) será de sol e calor. As temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões capixabas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) são esperadas chuvas rápidas apenas nas áreas próximas da região Nordeste do Espírito Santo, pela manhã.

vento vai continuar soprando com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano do Estado.

Na Capital, o dia começa com a mínima de 20°C e a máxima pode chegar a 30°C. Na Região Sul, os termômetros devem registrar a maior máxima do dia. A mínima é de 17°C e máxima de 33°C.

Já na Região Serrana, nas áreas altas, o domingo começa com a temperatura mais baixa, registrando 13°C e chegando a 29°C ao longo do dia.

Na Região Noroeste, o sol aparece entre nuvens, deixando o clima com a mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.