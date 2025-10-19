Defesa Civil e Inmet emitem alertas de vento, chuva e granizo no ES

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:02
Segundo o órgão estadual, todo o Espírito Santo tem tempo nublado e chuvoso neste domingo. A instabilidade climática deve durar até segunda-feira devido ao deslocamento de um sistema frontal que vai em direção à Bahia. A previsão é de 30 a 70 mm de chuva, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Para a Região Sul está previsto chover até 50 mm. Na Grande Vitória e na Região Serrana, há probabilidade de até 80% de que ocorram chuvas entre 10 e 30 mm, e até 30% de que as chuvas gerem acumulados de 30 a 50 mm.
O Inmet também divulgou alertas para chuvas e ventos intensos no Espírito Santo, de níveis amarelo e laranja. O laranja, de perigo, vai até as 23h59 deste domingo e abrange 22 cidades. São elas:
Já o alerta amarelo, de perigo potencial, inclui 18 municípios do Espírito Santo – com previsão de chuvas intensas e ventos fortes de 60 a 100 km/h. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso alerta é válido até as 10h de segunda-feira (20). Veja a lista das cidades:
Instruções do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Se necessário, também é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o