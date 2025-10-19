Veja lista de cidades

Defesa Civil e Inmet emitem alertas de vento, chuva e granizo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil Estadual emitiram avisos válidos deste domingo (19) até a manhã de segunda-feira (20)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:02

Tempo chuvoso no domingo (19) tomou o lugar do sol visto durante o sábado (18) em boa parte do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo o órgão estadual, todo o Espírito Santo tem tempo nublado e chuvoso neste domingo. A instabilidade climática deve durar até segunda-feira devido ao deslocamento de um sistema frontal que vai em direção à Bahia. A previsão é de 30 a 70 mm de chuva, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Para a Região Sul está previsto chover até 50 mm. Na Grande Vitória e na Região Serrana, há probabilidade de até 80% de que ocorram chuvas entre 10 e 30 mm, e até 30% de que as chuvas gerem acumulados de 30 a 50 mm.

Alertas do Inmet

O Inmet também divulgou alertas para chuvas e ventos intensos no Espírito Santo, de níveis amarelo e laranja. O laranja, de perigo, vai até as 23h59 deste domingo e abrange 22 cidades. São elas:

Aracruz; Cariacica; Conceição da Barra; Domingos Martins; Fundão; Guarapari; Ibiraçu; Iconha; Itapemirim; Jaguaré; Linhares; Marataízes; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Santa Leopoldina; São Mateus; Serra; Sooretama; Viana; Vila Velha; Vitória.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, inclui 18 municípios do Espírito Santo – com previsão de chuvas intensas e ventos fortes de 60 a 100 km/h. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso alerta é válido até as 10h de segunda-feira (20). Veja a lista das cidades:

Água Doce do Norte; Barra de São Francisco; Boa Esperança; Conceição da Barra; Ecoporanga; Jaguaré; Linhares; Montanha; Mucurici; Nova Venécia; Pedro Canário; Pinheiros; Ponto Belo; São Gabriel da Palha; São Mateus; Sooretama; Vila Pavão; Vila Valério.



Instruções do Inmet - Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Se necessário, também é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

