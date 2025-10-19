Home
>
Clima no ES
>
Defesa Civil e Inmet emitem alertas de vento, chuva e granizo no ES

Defesa Civil e Inmet emitem alertas de vento, chuva e granizo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil Estadual emitiram avisos válidos deste domingo (19) até a manhã de segunda-feira (20)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:02

Chuva Vitória tempo chuvoso
Tempo chuvoso no domingo (19) tomou o lugar do sol visto durante o sábado (18) em boa parte do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Todas as regiões do Espírito Santo estão sob alerta de chuvas intensas e ventos fortes entre este domingo (19) e a manhã de segunda-feira (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil Estadual emitiram avisos alertando para riscos de trovoadas, granizo, descargas elétricas até destelhamento de imóveis.

Recomendado para você

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil Estadual emitiram avisos válidos deste domingo (19) até a manhã de segunda-feira (20)

Defesa Civil e Inmet emitem alertas de vento, chuva e granizo no ES

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado e vão até domingo (19)

ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

Impactos do fenômeno devem ser sentidos em território capixaba já no próximo domingo (19)

Frente fria no ES deve provocar chuva e derrubar temperaturas

Segundo o órgão estadual, todo o Espírito Santo tem tempo nublado e chuvoso neste domingo. A instabilidade climática deve durar até segunda-feira devido ao deslocamento de um sistema frontal que vai em direção à Bahia. A previsão é de 30 a 70 mm de chuva, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Para a Região Sul está previsto chover até 50 mm. Na Grande Vitória e na Região Serrana, há probabilidade de até 80% de que ocorram chuvas entre 10 e 30 mm, e até 30% de que as chuvas gerem acumulados de 30 a 50 mm.

Alertas do Inmet

O Inmet também divulgou alertas para chuvas e ventos intensos no Espírito Santo, de níveis amarelo e laranja. O laranja, de perigo, vai até as 23h59 deste domingo e abrange 22 cidades. São elas: 

  1. Aracruz;
  2. Cariacica;
  3. Conceição da Barra;
  4. Domingos Martins;
  5. Fundão;
  6. Guarapari;
  7. Ibiraçu;
  8. Iconha;
  9. Itapemirim;
  10. Jaguaré;
  11. Linhares;
  12. Marataízes;
  13. Piúma;
  14. Presidente Kennedy;
  15. Rio Novo do Sul;
  16. Santa Leopoldina;
  17. São Mateus;
  18. Serra;
  19. Sooretama;
  20. Viana;
  21. Vila Velha;
  22. Vitória.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, inclui 18 municípios do Espírito Santo – com previsão de chuvas intensas e ventos fortes de 60 a 100 km/h. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso alerta é válido até as 10h de segunda-feira (20). Veja a lista das cidades:

  1. Água Doce do Norte;
  2. Barra de São Francisco;
  3. Boa Esperança;
  4. Conceição da Barra;
  5. Ecoporanga;
  6. Jaguaré;
  7. Linhares;
  8. Montanha;
  9. Mucurici;
  10. Nova Venécia;
  11. Pedro Canário; 
  12. Pinheiros; 
  13. Ponto Belo; 
  14. São Gabriel da Palha; 
  15. São Mateus; 
  16. Sooretama; 
  17. Vila Pavão;
  18. Vila Valério.

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Se necessário, também é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Leia mais

Imagem - ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

Imagem - Aprovado auxílio de R$ 3,5 mil para famílias vítimas de chuva no ES

Aprovado auxílio de R$ 3,5 mil para famílias vítimas de chuva no ES

Imagem - 3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva

3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima defesa civil Ventos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais