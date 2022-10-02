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Dia de votação

Confira como fica o tempo no ES neste domingo de eleições

Tempo fica firme em boa parte do Estado, com previsão de chuva fraca apenas no início da manhã e no fim da tarde em algumas localidades
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2022 às 08:08

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 08:08

Pôr do sol no Centro de Vitória
Tempo ensolarado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Este domingo (2) de eleições é dia de sair de casa e comparecer às urnas eletrônicas para votar e, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo começa aberto em boa parte do Espírito Santo, com previsão de chuva fraca apenas no início da manhã e fim da tarde em algumas localidades.
Pode chover rápido no começo da manhã, no Litoral Nordeste, com abertura de nuvens e sem chuva no decorrer do dia. As nuvens aumentam e pode ter chuva entre o final da tarde e o início da noite, nas regiões Sul, Caparaó, Oeste Serrano e Noroeste do Estado.
Na Grande Vitória, há possibilidade de chuvisco rápido pela manhã, entre Serra e Fundão, com abertura de nuvens nos demais horários. Nas demais regiões do Estado, o céu fica nublado, mas não chove. As temperaturas terão pequena elevação em todo o Estado.

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