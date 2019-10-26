Cidades do ES têm alerta para chuva, ventos fortes e granizo

Um aviso meteorológico foi dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertando para chuvas intensas, ventos fortes e granizo até as 23h deste sábado (26). A previsão é para algumas cidades do Espírito Santo, principalmente para o interior do Estado. De acordo com o instituto, é possível que chova até 50 milímetros e os ventos podem chegar até 60km/h.
O Inmet aconselha para que em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Pessoas que possuem veículos também devem estacionar perto de torres de transmissão e de placas de propaganda.
O sábado (26) que começou com clima abafado e muita nebulosidade mudou ao longo do dia deixando o tempo nublado e algumas nuvens pesadas.
CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Aracruz
Atilio Vivacqua
Baixo Guandu
Barra de São Francisco
Boa Esperança
Brejetuba
Cachoeiro De Itapemirim
Cariacica
Castelo
Colatina
Conceição Da Barra
Conceição Do Castelo
Divino De São Lourenço
Domingos Martins
Ecoporanga
Fundão
Governador Lindenberg
Guarapari
Guaçuí
Ibatiba
Ibiraçu
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itaguaçu
Itapemirim
Itarana
Iúna
Jaguaré
Jerônimo Monteiro
João Neiva
Laranja Da Terra
Linhares
Marataízes
Marechal Floriano
Marilândia
Mimoso Do Sul
Montanha
Mucurici
Muniz Freire
Muqui
Nova Venécia
Pancas
Pedro Canário
Pinheiros
Piúma
Ponto Belo
Presidente Kennedy
Rio Bananal
Rio Novo Do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria De Jetibá
Santa Teresa
Serra
Sooretama
São Domingos Do Norte
São Gabriel Da Palha
São José Do Calçado
São Mateus
São Roque Do Canaã
Vargem Alta
Venda Nova Do Imigrante
Viana
Vila Pavão
Vila Valério
Água Doce Do Norte
Águia Branca
Afonso Cláudio