Cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas; veja lista

A previsão de chuva é varia entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até a 50mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/hora. Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para os moradores das cidades afetadas, a orientação do instituto é para que, em casos de rajada de vento, ninguém se abrigue debaixo de árvores porque, embora baixo, há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet ressalta ainda que é para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.