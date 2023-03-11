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Cidades do ES recebem alerta do Inmet para chuvas intensas; veja lista

A previsão foi feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia e vale até a manhã deste domingo (12); no Estado, abrange, principalmente, municípios do Sul
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

11 mar 2023 às 18:45

Publicado em 11 de Março de 2023 às 18:45

Previsão de chuva intensa no Sul do ES até domingo (12)
Previsão de chuva intensa no Sul do ES até domingo (12) Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas que vão atingir várias partes do país. No Espírito Santo, o aviso é para municípios do Sul e vale até as 10 horas deste domingo (12). 
A previsão de chuva é varia entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar até a 50mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/hora. Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Para os moradores das cidades afetadas, a orientação do instituto é para que, em casos de rajada de vento, ninguém se abrigue debaixo de árvores porque, embora baixo, há risco de queda e descargas elétricas.  Também não é recomendável estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet ressalta ainda que é para evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 
Veja as cidades com alerta de chuva intensa no ES

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