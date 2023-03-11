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Incêndio

Vegetação em área do Aeroporto de Vitória pega fogo neste sábado (11)

Focos da queimada foram registrados no espaço cercado por alambrado, mas bem próximos da Avenida Dante Michelini, em Camburi

Publicado em 11 de Março de 2023 às 18:04

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

11 mar 2023 às 18:04
Focos de incêndio são registrados em área de vegetação do Aeroporto de Vitória
Focos de incêndio são registrados em área de vegetação do Aeroporto de Vitória Crédito: Bernardo Murtinho
Parte da área de vegetação no entorno do Aeroporto de Vitória está pegando fogo. Os focos de incêndio foram registrados no espaço cercado por alambrado, mas bem próximos da Avenida Dante Michelini, em Camburi, na Capital. 
Imagens feitas no local indicam uma porção da vegetação já queimada, enquanto o fogo se alastra para outros pontos do terreno. A densa fumaça também é visível do calçadão da praia ou por quem passa trafegando na avenida.  
Corpo de Bombeiros, acionado para atender à ocorrência, e a Zurich Airport Brasil, que administra o terminal, foram procurados por meio da assessoria de imprensa.
A Zurich Airport Brasil informa que acionou o Corpo de Bombeiros de Vitória para combater o fogo e manteve suas equipes monitorando a situação.
A concessionária esclarece que o incêndio ocorreu em uma área patrimonial do aeroporto, mas não em área operacional. Desta forma e por questão regulatória da aviação brasileira, o bombeiro do aeródromo não pode fazer o atendimento. A equipe do aeroporto é destinada, exclusivamente, para segurança operacional.
Orientamos ainda que para mais detalhes sobre a ocorrência, os colegas da imprensa acionem o Corpo de Bombeiros.

Incêndio em área do Aeroporto de Vitória

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