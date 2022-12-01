Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boletim da Defesa Civil

Chuva no Espírito Santo deixa um morto e mais de 700 fora de casa

Fundão se tornou a cidade o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, ultrapassando os 200 mm, e o Estado tem 735 pessoas fora de casa

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:40

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2022 às 12:40
Alagamento no bairro Campo Verde, em Cariacica, nesta quinta-feira (1)
Alagamento no bairro Campo Verde, em Cariacica, nesta quinta-feira (1) Crédito: Ricardo Medeiros

Correção

01/12/2022 - 7:50
Inicialmente, no boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (1), o órgão informava que duas pessoas tinham morrido em decorrência das chuvas: uma em Afonso Cláudio e outra em Viana. No entanto, a assessoria explicou que, após levantamentos, ficou constatado que o caso de Afonso Cláudio se tratou de um acidente sem qualquer relação com as chuvas. O texto foi corrigido.
O novo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual emitido às 11h da manhã desta quinta-feira (1º) mostra que Fundão se tornou a cidade com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, ultrapassando os 200 mm, e o Estado tem 735 pessoas fora de casa.
Em Fundão, até as 11h, choveu 209.2 mm nas últimas 24 horas. Na sequência aparece Viana, com 170.2 mm e que até o início da manhã era a cidade capixaba com mais chuva. Outros municípios aparecem com acumulados superiores aos 100 mm: Santa Leopoldina (145,16 mm), Cariacica (123,78 mm), Ibiraçu (120,41 mm), Linhares (116,4 mm), Aracruz (116,24 mm) e Anchieta (105,2 mm). 
Chuva no Espírito Santo deixa dois mortos e mais de 700 fora de casa
Chuva no Espírito Santo deixa mais de 700 fora de casa Crédito: Defesa Civil
Em Viana, houve a morte de um idoso, após a casa em que ele morava com a esposa desabar na madrugada. A idosa foi resgatada com vida, mas ele não resistiu. 
Mais cidades entraram no risco alto para deslizamentos de terra, conforme análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden): Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Viana.
As cidades de Fundão, Serra e Santa Leopoldina também aparecem com risco alto para alagamentos e enchentes.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

A Região Norte do Espírito Santo concentra a maioria das pessoas fora de casa. Em Aracruz são 150 desalojados e 84 desabrigados. João Neiva tem 108 e cinco, respectivamente, assim como São Mateus (11 e 101) e Linhares, com 133 desabrigados. 
Chuva no Espírito Santo deixa dois mortos e mais de 700 fora de casa
Chuva no Espírito Santo deixa mais de 700 fora de casa Crédito: Defesa Civil

Veja Também

Mãe acha filho morto na cama após escutar barulho de tiros em Cariacica

Viana deve chegar a 2 mil desabrigados e desalojados, diz Bombeiros

ES recebe novo alerta 'laranja' para chuva forte e ventos de até 100 km/h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES defesa civil Fundão Viana Afonso Cláudio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados