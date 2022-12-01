Chuva no Espírito Santo deixa um morto e mais de 700 fora de casa

O novo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual emitido às 11h da manhã desta quinta-feira (1º) mostra que Fundão se tornou a cidade com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, ultrapassando os 200 mm, e o Estado tem 735 pessoas fora de casa.
Em Fundão, até as 11h, choveu 209.2 mm nas últimas 24 horas. Na sequência aparece Viana, com 170.2 mm e que até o início da manhã era a cidade capixaba com mais chuva
. Outros municípios aparecem com acumulados superiores aos 100 mm: Santa Leopoldina (145,16 mm), Cariacica (123,78 mm), Ibiraçu (120,41 mm), Linhares (116,4 mm), Aracruz (116,24 mm) e Anchieta (105,2 mm).
Mais cidades entraram no risco alto para deslizamentos de terra, conforme análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden): Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Viana.
As cidades de Fundão, Serra e Santa Leopoldina também aparecem com risco alto para alagamentos e enchentes.
A Região Norte do Espírito Santo concentra a maioria das pessoas fora de casa. Em Aracruz são 150 desalojados e 84 desabrigados. João Neiva tem 108 e cinco, respectivamente, assim como São Mateus (11 e 101) e Linhares, com 133 desabrigados.