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Bairro Castelo Branco

Mãe acha filho morto na cama após escutar barulho de tiros em Cariacica

Homem foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (1°), suspeitos teriam invadido a residência e atirado contra ele

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 12:20
DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Criminosos armados invadiram uma casa e mataram a tiros um homem de 32 anos na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, quando policiais chegaram ao endereço, a mãe da vítima contou que, por volta das 2h, ouviu barulho de tiros, foi até a casa do filho e quando entrou no imóvel o encontrou sem vida em cima da cama.
No quarto onde a vítima estava foi encontrada uma mochila com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, dois carregadores, duas pedras de crack, uma sacola com farelos de crack, um radiocomunicador, uma pistola falsa e uma balança de precisão.
O nome do homem assassinado não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso.
Com informações do G1ES

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