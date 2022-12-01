Mãe acha filho morto na cama após escutar barulho de tiros em Cariacica

Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Criminosos armados invadiram uma casa e mataram a tiros um homem de 32 anos na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, quando policiais chegaram ao endereço, a mãe da vítima contou que, por volta das 2h, ouviu barulho de tiros, foi até a casa do filho e quando entrou no imóvel o encontrou sem vida em cima da cama.

No quarto onde a vítima estava foi encontrada uma mochila com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, dois carregadores, duas pedras de crack, uma sacola com farelos de crack, um radiocomunicador, uma pistola falsa e uma balança de precisão.

O nome do homem assassinado não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso.