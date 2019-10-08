Alívio

Após chuvas, Itaguaçu suspende racionamento de água no ES

Racionamento durou duas semanas; durante o período choveu mais de 50 mm na cidade

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 17:32 - Atualizado há 6 anos

Rio Santa Joana sofre com a seca Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Desde a madrugada do último domingo (6), a população de Itaguaçu, no Noroeste do Estado, conta com água na torneira em qualquer horário. A normalização do abastecimento acontece depois de duas semanas, durante as quais choveu mais de 50 mm na cidade, de acordo com informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

No último dia 23 de setembro, o Prefeito Darly Detmann (PMDB) havia decretado racionamento por tempo indeterminado, e a água era distribuída apenas entre as 16h e as 3h. Na época, por causa da escassez hídrica que assolava o Rio Santa Joana, ele alertou para a possibilidade do abastecimento ser feito com caminhões-pipa.

Porém, graças à chuva, o cenário mudou e a população deve continuar com o abastecimento normalizado pelos próximos dois meses. “As chuvas mais fortes começam agora, então nós acreditamos que o racionamento não voltará, mesmo após esse período”, avaliou Yoshito de Souza Fukuba, diretor do Saae.

Apesar da mudança considerada “excelente”, ele ressaltou a importância da população continuar com o uso racional da água, economizando sempre que possível. “Essa é uma atitude que deve ser mantida, até porque ainda sofremos com a escassez hídrica e estamos sob a normativa da Agerh”, lembrou Fukuba.

RODÍZIO NA AGRICULTURA CONTINUA

Há cerca de 40 dias, os agricultores de Itaguaçu só podem captar e usar a água para irrigação em dias alternados, sempre entre as 18h e as 6h. O sistema de rodízio também abrange parte dos municípios de Colatina, Itarana e Afonso Cláudio, que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana.

