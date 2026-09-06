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Clima

Alertas de tempestade e chuvas intensas vão até terça-feira (8) no ES

Para segunda-feira (7), previsão é de tempestade em todo o Espírito Santo, com ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 14:25

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

06 set 2026 às 14:25
Alerta de tempestade e de chuvas intensas para o ES, nos dias 7 e 8 de setembro
Alerta de tempestade e de chuvas intensas para o ES, nos dias 7 e 8 de setembro Reprodução INMET

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo se estendem para os próximos dias. Além do aviso de potencial perigo (alerta amarelo) válido para este domingo (6), há previsão de tempestade em todo o Estado nesta segunda-feira (7), acompanhada de queda de temperatura e aumento de ventos costeiros no litoral capixaba. Na terça-feira (8), o alerta será para chuvas intensas.

O alerta de tempestade desta segunda-feira é de perigo potencial e abrange todo o território capixaba. A previsão indica chuva entre 20 a 30 mm/h de chuva, podendo chegar a 50 milímetros no dia. Os ventos intensos devem variar entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de granizo.


Ainda para segunda-feira (7), o Inmet prevê queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC, com alerta de perigo potencial válido para 18 municípios capixabas. Já o aviso relacionado aos ventos costeiros abrange 34 municípios do Espírito Santo.

Para terça-feira (8), o alerta de perigo potencial do Inmet é para chuvas intensas em 32 municípios capixabas, principalmente na região Norte do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h, podendo chegar a 50 milímetros no dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.


Tanto no alerta de tempestade válido para todo o Espírito Santo na segunda-feira (7) quanto no de chuvas intensas de terça-feira (8), o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.


O instituto orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximo de torres de transmissão ou placas de propaganda, em caso de rajadas de vento. Também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Municípios com queda de temperatura na segunda (7)

1.Alegre

2. Apiacá

3. Atílio Vivacqua

4. Bom Jesus do Norte

5. Cachoeiro de Itapemirim

6. Divino de São Lourenço

7. Dores do Rio Preto

8. Guaçuí

9. Ibitirama

10. Itapemirim

11. Iúna

12. Jerônimo Monteiro

13. Marataízes

14. Mimoso do Sul

15. Muniz Freire

16. Muqui

17. Presidente Kennedy

18. São José do Calçado

Municípios com risco de ventos costeiros na segunda (7)

1. Alfredo Chaves

2. Anchieta

3. Aracruz

4. Atílio Vivacqua

5. Cachoeiro de Itapemirim

6. Cariacica

7. Conceição da Barra

8. Domingos Martins

9. Fundão 

10. Guarapari

11. Ibiraçu

12. Iconha

13. Itapemirim

14. Jaguaré

15. João Neiva

16. Linhares

17. Marataízes

18. Marechal Floriano

19. Mimoso do Sul

20. Pedro Canário

21. Pinheiros

22. Piúma

23. Presidente Kennedy

24. Rio Bananal

25. Rio Novo do Sul

26. Santa Leopoldina

27. Santa Maria de Jetibá

28. Santa Teresa

29. São Mateus

30. Sooretama

31. Vargem Alta

32. Viana

33. Vila Velha

34. Vitória

Municípios com risco de chuvas intensas na terça (8)

1. Água Doce do Norte

2. Águia Branca

3. Alto Rio Novo

4. Aracruz

5. Baixo Guandu

6. Barra de São Francisco

7. Boa Esperança

8. Colatina

9. Conceição da Barra

10. Ecoporanga

11. Governador Lindenberg

12. Ibiraçu

13. Jaguaré

14. João Neiva

15. Linhares

16. Mantenópolis

17. Marilândia

18. Montanha

19. Mucurici

20. Nova Venécia

21. Pancas

22. Pedro Canário

23. Pinheiros

24. Ponto Belo

25. Rio Bananal

26. São Domingos do Norte

27. São Gabriel da Palha

28. São Mateus

29. São Roque do Canaã

30. Sooretama

31. Vila Pavão

32. Vila Valério

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