Alertas de tempestade e chuvas intensas vão até terça-feira (8) no ES

Para terça-feira (8), o alerta de perigo potencial do Inmet é para chuvas intensas em 32 municípios capixabas, principalmente na região Norte do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h, podendo chegar a 50 milímetros no dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.





Tanto no alerta de tempestade válido para todo o Espírito Santo na segunda-feira (7) quanto no de chuvas intensas de terça-feira (8), o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.





O instituto orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximo de torres de transmissão ou placas de propaganda, em caso de rajadas de vento. Também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.