Alertas de tempestade e chuvas intensas vão até terça-feira (8) no ES

Os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Espírito Santo se estendem para os próximos dias. Além do aviso de potencial perigo (alerta amarelo) válido para este domingo (6), há previsão de tempestade em todo o Estado nesta segunda-feira (7), acompanhada de queda de temperatura e aumento de ventos costeiros no litoral capixaba. Na terça-feira (8), o alerta será para chuvas intensas.
O alerta de tempestade desta segunda-feira é de perigo potencial e abrange todo o território capixaba. A previsão indica chuva entre 20 a 30 mm/h de chuva, podendo chegar a 50 milímetros no dia. Os ventos intensos devem variar entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de granizo.
Ainda para segunda-feira (7), o Inmet prevê queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC, com alerta de perigo potencial válido para 18 municípios capixabas. Já o aviso relacionado aos ventos costeiros abrange 34 municípios do Espírito Santo.
Para terça-feira (8), o alerta de perigo potencial do Inmet é para chuvas intensas em 32 municípios capixabas, principalmente na região Norte do Estado. A previsão é de chuva entre 20 a 30 mm/h, podendo chegar a 50 milímetros no dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Tanto no alerta de tempestade válido para todo o Espírito Santo na segunda-feira (7) quanto no de chuvas intensas de terça-feira (8), o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O instituto orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximo de torres de transmissão ou placas de propaganda, em caso de rajadas de vento. Também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
1.Alegre
2. Apiacá
3. Atílio Vivacqua
4. Bom Jesus do Norte
5. Cachoeiro de Itapemirim
6. Divino de São Lourenço
7. Dores do Rio Preto
8. Guaçuí
9. Ibitirama
10. Itapemirim
11. Iúna
12. Jerônimo Monteiro
13. Marataízes
14. Mimoso do Sul
15. Muniz Freire
16. Muqui
17. Presidente Kennedy
18. São José do Calçado
1. Alfredo Chaves
2. Anchieta
3. Aracruz
4. Atílio Vivacqua
5. Cachoeiro de Itapemirim
6. Cariacica
7. Conceição da Barra
8. Domingos Martins
9. Fundão
10. Guarapari
11. Ibiraçu
12. Iconha
13. Itapemirim
14. Jaguaré
15. João Neiva
16. Linhares
17. Marataízes
18. Marechal Floriano
19. Mimoso do Sul
20. Pedro Canário
21. Pinheiros
22. Piúma
23. Presidente Kennedy
24. Rio Bananal
25. Rio Novo do Sul
26. Santa Leopoldina
27. Santa Maria de Jetibá
28. Santa Teresa
29. São Mateus
30. Sooretama
31. Vargem Alta
32. Viana
33. Vila Velha
34. Vitória
1. Água Doce do Norte
2. Águia Branca
3. Alto Rio Novo
4. Aracruz
5. Baixo Guandu
6. Barra de São Francisco
7. Boa Esperança
8. Colatina
9. Conceição da Barra
10. Ecoporanga
11. Governador Lindenberg
12. Ibiraçu
13. Jaguaré
14. João Neiva
15. Linhares
16. Mantenópolis
17. Marilândia
18. Montanha
19. Mucurici
20. Nova Venécia
21. Pancas
22. Pedro Canário
23. Pinheiros
24. Ponto Belo
25. Rio Bananal
26. São Domingos do Norte
27. São Gabriel da Palha
28. São Mateus
29. São Roque do Canaã
30. Sooretama
31. Vila Pavão
32. Vila Valério