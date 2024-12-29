Alertas de chuva são renovados até segunda (30) para cidades do ES

Previsão em cidades do ES Crédito: Freepik

Os alertas amarelo e laranja para chuvas intensas no Espírito Santo foram renovados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (28). O aviso laranja (segundo maior na escala) e o amarelo (com menor potencial e risco) seguem vigentes até as 10 horas de segunda-feira (30).

O órgão ampliou a lista de municípios listados no aviso laranja. O alerta emitido no sábado (28) abrangia 10 municípios, e com o novo aviso neste domingo passam a ser para 62 neste domingo (29). A previsão é de que chova até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, nessas regiões.

Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios:

Afonso Cláudio Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

O Inmet listou ainda 70 municípios no aviso amarelo, com previsão de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

O Inmet alerta que em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.