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Previsão do tempo

Alertas de chuva são renovados até segunda (30) para cidades do ES

Inmet renovou avisos amarelo e laranja e prevê que chova até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, em 62 municípios capixabas

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 11:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 dez 2024 às 11:33
Previsão de chuva abrange municípios do ES
Previsão em cidades do ES Crédito: Freepik
Os alertas amarelo e laranja para chuvas intensas no Espírito Santo foram renovados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (28). O aviso laranja (segundo maior na escala) e o amarelo (com menor potencial e risco) seguem vigentes até as 10 horas de segunda-feira (30).
O órgão ampliou a lista de municípios listados no aviso laranja. O alerta emitido no sábado (28) abrangia 10 municípios, e com o novo aviso neste domingo passam a ser para 62 neste domingo (29). A previsão é de que chova até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60-100 km/h, nessas regiões.
Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui
  46. Pancas
  47. Piúma
  48. Presidente Kennedy
  49. Rio Bananal
  50. Rio Novo do Sul
  51. Santa Leopoldina
  52. Santa Maria de Jetibá
  53. Santa Teresa
  54. São Domingos do Norte
  55. São José do Calçado
  56. São Roque do Canaã
  57. Serra
  58. Vargem Alta
  59. Venda Nova do Imigrante
  60. Viana
  61. Vila Velha
  62. Vitória
O Inmet listou ainda 70 municípios no aviso amarelo, com previsão de chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Serra
  63. Sooretama
  64. Vargem Alta
  65. Venda Nova do Imigrante
  66. Viana
  67. Vila Pavão
  68. Vila Valério
  69. Vila Velha
  70. Vitória
O Inmet alerta que em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O órgão orienta ainda evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações na Defesa Civil (199) e no Corpo de Bombeiros (193).

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