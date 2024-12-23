Gastroenterite no verão: veja os cuidados para evitar a doença

Água e alimentos contaminados por alguma bactéria estimulam o surgimento de casos de gastroenterite Crédito: Shutterstock

Vômitos, diarreia, dor abdominal e febre são alguns dos sintomas da gastroenterite, uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta principalmente o estômago e o intestino delgado. Causada por infecções virais, bacterianas ou parasitárias, a doença pode se manifestar de forma aguda e repentina. Em alguns casos, a gastroenterite também pode ser provocada por intoxicação alimentar ou reações adversas a medicamentos.

Em épocas como o verão, quando há aglomeração de pessoas e muita oferta de alimentos ao ar livre, a gastroenterite pode surgir em surtos. Isso porque, no caso de infecção viral, o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa, que costumam se reunir na praia, piscina, cinema... Água e alimentos contaminados por alguma bactéria também estimulam o surgimento de casos. É o que explica o gastroenterologista da Unimed Vitória Bruno Brandão Pavan.

"A gastroenterite ocorre em surtos devido à sua alta contagiosidade, especialmente a viral. Ela é transmitida pelo contato com pessoas infectadas, consumo de água ou alimentos contaminados e superfícies infectadas. Em locais de grande aglomeração, como escolas e hospitais, a disseminação é rápida, facilitando os surtos", destaca.

Também gastroenterologista da Unimed Vitória, o médico Felipe Bertollo Ferreira complementa que a transmissão da gastroenterite é via fecal-oral. Ou seja, é feita através do contato com a toxina ou bactéria que foi eliminada pelas fezes de uma pessoa infectada.

"Por exemplo, o neném está com diarreia e o pai e a mãe foram trocar a frauda e não lavaram bem a mão depois. Ou alguém que vai ao banheiro, não lava a mão depois e contamina a maçaneta, a porta ou cumprimenta alguém. Essas pessoas vão transmitindo o processo infeccioso", explica.

Sérgio Moro Entenda as diferenças entre os tipos de gastroenterite 01 Viral Subtitulo do item da Lista Causada por rotavírus, norovírus ou adenovírus. É altamente contagiosa e comum em surtos, especialmente em creches, escolas e cruzeiros. 02 Bacteriana Subtitulo do item da Lista Pode ser causada por Salmonella, Campylobacter, E. coli e outras bactérias. Está frequentemente associada ao consumo de alimentos mal cozidos ou contaminados, como: carnes mal cozidas, ovos crus ou mal cozidos, leite e laticínios não pasteurizados, frutos do mar contaminados (como ostras e mariscos consumidos crus), vegetais e frutas crus (lavados inadequadamente ou irrigados com água contaminada), alimentos prontos armazenados de forma inadequada (maionese caseira, saladas, sanduíches e outros pratos que ficam expostos por longos períodos à temperatura ambiente). 03 Parasitária Subtitulo do item da Lista É menos comum e ocorre com a ingestão de água contaminada por parasitas como Giardia ou Cryptosporidium.

Prevenção e tratamento

Os médicos ressaltam que a melhor maneira de prevenir a gastroenterite é evitando a transmissão da doença. O que pode ser feito nutrindo hábitos simples, como lavar bem as mãos e tomar cuidado com água e alimentos mal conservados ou expostos a altas temperaturas.

Já o tratamento é elaborado de acordo com o agente infeccioso, mas, basicamente, consiste em três pilares: alimentação, hidratação e medicamentos. Por se tratar de um quadro autolimitado, a gastroenterite costuma se resolver entre dois e três dias através da ingestão de bastante líquido.

No caso da rotina alimentar, após o diagnóstico da doença, o ideal é investir em alimentos ricos em água, como frutas e verduras. "Desde que o paciente tolere e não vomite, são o principal para que a pessoa possa se recuperar da gastroenterite", destaca Felipe Bertollo Ferreira.

A hidratação também é um ponto de atenção. Isso porque, com os vômitos e diarreias, o paciente pode sofrer de desidratação. "Talvez a informação mais importante seja a hidratação, em virtude que o vômito, a náusea, a incapacidade de se alimentar direito, de ingerir água, a diarreia importante", chama a atenção.

Em alguns casos, porém, quadros infecciosos podem surgir após o aparecimento da gastroenterite, o que pode ocasionar em calafrios, diarreia com sangue e baixa pressão. Nestes casos o recomendado é procurar por ajuda médica. "Do mesmo modo, é importante buscar um médico caso haja sintomas de desidratação, como sede excessiva, redução do volume do xixi, dificuldade para se alimentar ou tomar líquidos por conta dos vômitos recorrentes", finaliza.