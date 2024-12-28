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Clima

ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

Aviso amarelo abrange 71 municípios, que serão afetados e podem receber até 50 milímetros de chuva durante o dia; já o laranja prevê até 100 mm por dia em 10 cidades

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 10:31

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 dez 2024 às 10:31
Moradores registraram chuvas na tarde desta quinta-feira (19)
Moradores registraram chuvas na tarde desta quinta-feira (19) Crédito: Leitor/AGazeta
O último fim de semana do ano tem dois alertas de chuvas intensas para boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um aviso laranja – segundo maior na escala – e um amarelo – com menor potencial de risco, ambos já em vigência e válidos até as 10h de domingo (29).
Conforme o Inmet, 10 municípios estão listados no aviso laranja. Todos podem receber chuva de até 100 milímetros durante o dia. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira quais:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
Já as 71 cidades com grau de perigo menos intenso devem receber chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Nesses locais, são baixas as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves[
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Piúma
  52. Presidente Kennedy
  53. Rio Bananal
  54. Rio Novo do Sul
  55. Santa Leopoldina
  56. Santa Maria de Jetibá
  57. Santa Teresa
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São José do Calçado
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória

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