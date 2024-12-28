ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

Moradores registraram chuvas na tarde desta quinta-feira (19) Crédito: Leitor/AGazeta

O último fim de semana do ano tem dois alertas de chuvas intensas para boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um aviso laranja – segundo maior na escala – e um amarelo – com menor potencial de risco, ambos já em vigência e válidos até as 10h de domingo (29).

Conforme o Inmet, 10 municípios estão listados no aviso laranja. Todos podem receber chuva de até 100 milímetros durante o dia. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira quais:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua

Já as 71 cidades com grau de perigo menos intenso devem receber chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Nesses locais, são baixas as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja os municípios: