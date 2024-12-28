ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

O último fim de semana do ano tem dois alertas de chuvas intensas para boa parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um aviso laranja – segundo maior na escala – e um amarelo – com menor potencial de risco, ambos já em vigência e válidos até as 10h de domingo (29).
Conforme o Inmet, 10 municípios estão listados no aviso laranja. Todos podem receber chuva de até 100 milímetros durante o dia. Já os ventos devem ficar entre 60 a 100 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira quais:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
Já as 71 cidades com grau de perigo menos intenso devem receber chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Nesses locais, são baixas as chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja os municípios:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves[
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória