74 cidades do ES recebem alerta de perigo para chuva intensa

O alerta do Inmet vale das 11h desta quarta-feira (6) até as 10h30 de quinta-feira (7). Nessas cidades em amarelo pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.