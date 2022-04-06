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74 cidades do ES recebem alerta de perigo para chuva intensa

O alerta do Inmet vale das 11h desta quarta-feira (6) até as 10h30 de quinta (7). Pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia nos municípios com o alerta amarelo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:35

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:35

Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória
Chuva chega e muda o tempo Crédito: Rodrigo Gavini
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou sobre a possibilidade chuva no Espírito Santo a partir desta quinta-feira (7).  Na manhã desta quarta-feira (6), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou o alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, em 74 cidades capixabas.
O alerta do Inmet vale das 11h desta quarta-feira (6) até as 10h30 de quinta-feira (7). Nessas cidades em amarelo pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos podem atingir os 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 
Municípios em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Montanha
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Pedro Canário
  52. Pinheiros
  53. Piúma
  54. Ponto Belo
  55. Presidente Kennedy
  56. Rio Bananal
  57. Rio Novo do Sul
  58. Santa Leopoldina
  59. Santa Maria de Jetibá
  60. Santa Teresa
  61. São Domingos do Norte
  62. São Gabriel da Palha
  63. São José do Calçado
  64. São Mateus
  65. São Roque do Canaã
  66. Serra
  67. Sooretama
  68. Vargem Alta
  69. Venda Nova do Imigrante
  70. Viana
  71. Vila Pavão
  72. Vila Valério
  73. Vila Velha
  74. Vitória
74 cidades do ES recebem alerta de perigo para chuva intensa

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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