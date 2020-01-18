Chuva no ES: Providências do poder público não podem demorar

O que se viu no Sul do Estado foi, mais uma vez, a força da natureza em seu estado incontrolável. O Rio Iconha subiu quatro metros em pouco tempo, e como não havia escape em seu leito, avançou sobre as áreas urbanas próximas. Resultado da falta de planejamento histórica das cidades ribeirinhas brasileiras, mas que pode ser mitigada com obras que deem vazão as águas. Tragédias assim podem ser evitadas com uma nova visão urbana.