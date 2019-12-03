Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Chega à Assembleia projeto que aumenta salário do governador
Reajuste no Anchieta

Chega à Assembleia projeto que aumenta salário do governador

Fixado em 3,5%, retroativo a 1º de dezembro, o reajuste também se aplica à vice-governadora e a secretários estaduais, seguindo o mesmo percentual concedido aos funcionários do Estado. Salário de Casagrande passará de R$ 22,9 mil para R$ 23,8 mil

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 20:22

Públicado em 

03 dez 2019 às 20:22
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Reunião do governador do ES, Renato Casagrande, em reunião com deputados estaduais para falar da reforma da Previdência Crédito: Secom-ES/Divulgação
O novo líder do governo Casagrande na Assembleia Legislativa, Eustáquio de Freitas (PSB), e a deputada Janete de Sá (PMN), também da base governista, apresentaram nesta terça-feira (3) um projeto que eleva os salários do governador, da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e de todos os secretários de Estado, em 3,5%, a partir deste mês.
O percentual do reajuste é o mesmo definido por Casagrande para todo o funcionalismo do Executivo estadual, a partir da mesma data, em projeto enviado por ele mesmo que também já tramita na Assembleia Legislativa. Os efeitos da lei, após aprovada pelos deputados, serão retroativos a 1º de dezembro.
Assim, o salário do governador passará dos atuais R$ 22.998,73 para R$ 23.803,68.
O contracheque da vice-governadora subirá de R$ 20.896,70 para R$ R$ 21.628,08.
Já o subsídio dos secretários estaduais passará de R$ 18.300,06 para R$ 18.940,56
Na justificativa do projeto, os dois autores anotam: "Conforme anunciado pelo excelentíssimo Governador do Estado, e de acordo com projeto de lei em tramitação nesta Augusta Casa de Leis, o funcionalismo público poderá fazer jus, a contar de 01 de dezembro, de 3,5% (três vírgula cinco por cento) de reajuste salarial. O objetivo é trazer o mesmo benefício a outras carreiras do Executivo é que se dá esse presente projeto de lei.
O projeto não contém o impacto financeiro acarretado pelo reajuste, mas esclarece o seguinte: "O reajuste proposto resultará um acréscimo anual em gastos com pessoal do Poder Executivo, despesas que correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 10.978, de 18 de janeiro de 2019, destinadas a esse fim, que serão suplementadas, se necessário".
Em outras palavras, os recursos sairão do próprio orçamento estadual de 2019 e, se for necessário, o governo aumentará a despesa dentro dessa rubrica.
O projeto de Freitas e de Janete foi lido rapidamente na sessão plenária desta terça-feira. Janete também protocolou um requerimento de urgência na tramitação do projeto.

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA E DO MPES

Também nesta terça-feira, o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), protocolou pedido de urgência na tramitação do projeto de autoria da Mesa Diretora (ele mesmo) que estabelece reajuste, no mesmo valor, para os servidores efetivos e comissionados do Legislativo estadual. Já Lorenzo Pazolini (sem partido) requereu urgência para o projeto de lei que reajusta as tabelas de vencimentos dos cargos administrativos do Ministério Público Estadual (MPES), tanto os efetivos como os comissionados, também em 3,5%. Nos dois casos, o aumento também será retroativo a 1º de dezembro.

Veja Também

Servidores da Assembleia do ES vão ter reajuste de 3,5%

Servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público do ES vão ter reajuste

Impacto do reajuste dos servidores do ES será de R$ 198 milhões

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande servidores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados