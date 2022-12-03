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Amarildo na Copa

Copa! Copa! Copa!

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 04:00

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

03 dez 2022 às 04:00
Copa! Copa! Copa! Retrospectiva Amarildo na Copa
Data: 09/06/2010 - Charge: Copa! Copa! Copa! Sala! - Editoria: Opinião - Autor: Amarildo - GZ Crédito: @amarildocharges (Amarildo)
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2010, na África do Sul. 

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