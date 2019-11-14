Casagrande e Erick Musso conversam a sós sobre eleição na Assembleia

A bola da reforma da Previdência está com Erick Musso Crédito: Amarildo

Casagrande recebeu o presidente da Assembleia meia hora antes dos demais deputados por respeito, por tradição e por deferência ao Poder Legislativo – do qual ele depende inteiramente para alcançar a sua meta de ter os dois primeiros projetos da reforma aprovados ainda este ano, antes do recesso parlamentar. Se a bola agora está com a Assembleia, é ainda mais correto dizer que essa bola rolou para os pés de Erick Musso: na prática, é o presidente quem define a pauta de votação do plenário e o ritmo da tramitação de projetos na Casa

Assim, o objetivo maior de Casagrande na conversa foi explicar a Erick, de modo mais detalhado, a reforma da Previdência que ele está encaminhando agora. E pedir, é claro, um olhar especial para esses projetos. Mas não foi só isso. Aproveitando o momento reservado, o governador abordou, diretamente com Erick, um tema espinhoso que pode (ou não) atravessar a votação da Previdência: a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que o presidente da Assembleia cogita apresentar, em benefício próprio, para deixar em aberto a data da próxima eleição para o comando do Poder Legislativo.

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Hoje, como reza a Constituição Estadual, a próxima Mesa Diretora só deverá ser escolhida no dia 1º de fevereiro de 2021. No último dia 6, o próprio Erick, pessoalmente, recolheu as assinaturas de 25 deputados (incluindo a dele), que subscreveram a minuta da PEC. O mínimo para se protocolar uma proposta dessa natureza são 10 assinaturas. O presidente já reuniu, assim, número mais que suficiente de firmas para protocolar a PEC em momento que julgar mais oportuno. Mas ainda não o fez. Mantém o trunfo guardado na manga.

Na conversa ao pé do ouvido, Casagrande expressou ao presidente a sua opinião desfavorável à iniciativa. Conceitualmente, o governador não aprova nem vê com simpatia essa possível antecipação da próxima eleição da Mesa. Entende que é ruim mudar a regra do jogo com o jogo já em andamento. Foi o que manifestou ao presidente. Por outro lado, não tentou convencer Erick a desistir de apresentar a PEC, deixando muito claro que a eleição do comando da Assembleia é uma questão interna do próprio Poder e que, sendo assim, respeitará a independência do Poder e a decisão que os deputados vierem a tomar sobre esse tema.

Erick disse “ok”. E os dois foram tratar da Previdência.

COINCIDÊNCIA DEMAIS

Nos bastidores, há quem acredite que Erick poderia apresentar sua PEC agora, no fim do ano, precisamente neste momento em que o governo depende imensamente da Assembleia (e, particularmente, de Erick) para obter a aprovação não só da reforma da Previdência como do orçamento estadual para 2020. Tão “dependente” dos humores do plenário e da boa vontade do presidente neste último bimestre, o Palácio Anchieta não arcaria com o risco de contrariar, logo agora, o chefe do Legislativo, cuja influência sobre os pares é notória. Assim, para não pôr em risco a aprovação de seus projetos prioritários, o Palácio Anchieta, dessa vez, não mobilizaria a sua base para derrotar a PEC de Erick, se essa vier a votação em plenário.

Ciente dessa “vulnerabilidade” acentuada neste momento, Erick teria escolhido esse timing de maneira calculada, acenando para todos – imprensa, deputados e, principalmente, para o próprio governo – com sua intenção de protocolar a PEC, precisamente uma semana antes de o governo enviar sua reforma da Previdência para a Assembleia, e mostrando que a sua iniciativa teria, de saída, o apoio de cinco em cada seis deputados.

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Erick, enfim, deu a seta, indicando para onde quer seguir. Casagrande emparelhou o carro e lhe avisou: “Não acho um bom caminho”. Mas não chegou a lhe dar uma fechada. Nem poderia, neste instante.

LADO A LADO

Depois da conversa a sós com Erick, a qual durou cerca de meia hora, Casagrande abriu a porta do seu gabinete para a entrada dos outros deputados, que já aguardavam na antessala a reunião de meio-dia. Erick já estava lá dentro e ficou ao lado do governador quando ele abriu a porta para os demais. Gesto simbólico, de parceria entre os chefes dos Poderes.

ERICK MUDO

Durante toda a apresentação da reforma da Previdência do governador aos deputados, Erick Musso permaneceu caladão. Diante dos demais deputados, não disse uma só palavra. Após as explicações devidas, Casagrande franqueou a palavra aos deputados. Seria de esperar que o presidente fizesse alguma manifestação – se não de apoio aos projetos do Executivo, pelo menos uma fala institucional. Mas nem isso. Segundo membro do staff palaciano, Erick manteve postura “reflexiva”. De igual modo, à imprensa, na saída do Palácio, Erick economizou nas palavras. E não declarou apoio à reforma.

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Quando Casagrande abriu a palavra, os três deputados que falaram foram Janete de Sá (PMN), Freitas (PSB) e Sergio Majeski (PSB). Este último expressou dúvida quanto à viabilidade da aprovação das matérias ainda este ano, como deseja o Executivo. Talvez o mais fiel defensor do governo Casagrande no plenário, Freitas retrucou que "sí, se puede". E defendeu a aprovação rápida dos projetos, por não conterem nada diferente do que o Congresso Nacional aprovou e promulgou para o regime geral e os servidores federais.

MESA VIP

Já na hora do almoço, quem se sentou ao lado de Casagrande e permaneceu o tempo inteiro junto a ele foi o líder do governo, Enivaldo dos Anjos (PSD). Erick também sentou-se à mesa do governador (vagas limitadas: nem todos couberam nela). Conversou normalmente, sorridente e diplomático. “Não há nenhum afetamento de relação entre os dois. Pelo contrário”, garante Enivaldo.