Deputados reclamam de comparação de PEC a manobra da Era Gratz

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Tati Beling

O primeiro a levar o assunto ao plenário foi o deputado Euclério Sampaio (sem partido), que reclamou da referência. "Estou aqui há cinco mandatos e nunca tive envolvimento com nada de errado. Essa casa é uma das mais transparentes do Brasil. Assino e voto como quiser porque tenho independência. É inadmissível que queiram achincalhá-la se referindo à época remota, que a maioria (dos atuais deputados) não participou e não participa", afirmou.

O deputado Vandinho Leite (PSDB) fez coro. Disse que a Assembleia passou por uma "mudança de postura forte" e hoje é uma das principais do país em termos de oferta de serviços e transparência.

Your browser does not support the audio element. Deputados reclamam de comparação de PEC à manobra da Era Gratz

O líder do governo no plenário, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), criticou o tom usado pelos dois deputados e aconselhou o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), a não ser "mordido pela intriga e pelo universo da briga", bem como a ser um "universitário em estadista".

O próprio Erick, no segundo mandato de presidente, recolheu assinaturas de apoio à PEC na semana passada. Por enquanto, a proposta é apenas informal. De acordo com parlamentares que assinaram o texto, o esforço é para realizar a reeleição de Erick com os deputados que atualmente estão no plenário.

É que em outubro de 2020 tem eleições municipais. Quase dois terços da Assembleia é formado por pré-candidatos a prefeito. Se eleitos, tomarão posse em janeiro de 2021 e serão substituídos por suplentes. Esses suplentes votariam na eleição da Mesa Diretora em fevereiro de 2021. Erick ainda não comentou as razões que o levam a pretender a PEC.

A emenda aprovada em 2000 antecipou de 1º de fevereiro para 15 de dezembro a eleição interna do segundo biênio. A mudança na Constituição também permitiu a reeleição para cargos na Mesa Diretora. Naquele ano, Gratz acabou reeleito presidente do Poder Legislativo, que comandou entre 1997 e 2003. A emenda foi derrubada por uma outra, aprovada em 2003, quando a Assembleia passou a ser presidida pelo ex-deputado Claudio Vereza (PT).

Claudio Vereza e José Carlos Gratz foram presidentes da Assembleia Crédito: Vitor Jubini e Gabriel Lordêllo