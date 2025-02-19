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Mestre Tião há 48 anos dá ritmo forte à bateria da Unidos da Piedade

Lendário mestre da bateria da escola de samba do Morro da Fonte Grande conta sua trajetória, que começou ainda na infância, na agremiação

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 16:10

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

19 fev 2025 às 16:10
Mestre Tião, baluarte da Unidos de Piedade
Para Mestre Tião, a Piedade é mais do que uma escola de samba e representa a sua trajetória Crédito: Fernando Madeira
Quando chega o carnaval, muito se fala sobre a beleza das alegorias, o brilho das fantasias e a criatividade dos enredos. Mas nem sempre são contadas as histórias daqueles que estão nos bastidores, como é o caso de Mestre Tião. Para o lendário mestre de bateria da Unidos da Piedade, a escola não desfila porque existe, mas existe e, por isso, desfila.
Essa frase, inclusive, é frequentemente usada para definir o Império Serrano, a tradicional escola de samba do Rio de Janeiro que apadrinhou a Piedade. Mas a relação entre as duas vai além. Foi durante a gestão de Mestre Tião, há quase 50 anos na escola, que a bateria da Piedade ganhou o nome "Ritmo Forte", sugestão de Mestre Átila, o maestro imperiano.
Sebastião José Reis, conhecido como Mestre Tião, chegou à escola aos 10 anos, tocando chocalho como ritmista. Com o tempo, passou por diversos instrumentos e posições até se tornar mestre de bateria, já experiente. Hoje, ocupa um lugar no conselho fiscal da escola, mas sua ligação com a Piedade permanece tão viva quanto nos tempos de avenida.
O enredo da escola para o Carnaval de Vitória, no próximo sábado (22), celebra os Ibejis — orixás gêmeos que protegem as crianças. Curiosamente, o segundo ano de Mestre Tião à frente da bateria também teve um enredo infantil. "Eu era criança quando entrei na Piedade. Então, eu viajo no tempo", lembra.
Para Mestre Tião, a Piedade é mais do que uma escola de samba. Ela representa a própria essência de sua trajetória. "Tudo que aprendi, aprendi aqui", afirma. Confira no vídeo a entrevista na íntegra!

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