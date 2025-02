Carnaval 2025

Filha de fundador da MUG trabalha em barracão pesado e constrói alegorias

Grasielle Ferreira é personagem da série em vídeo de A Gazeta que conta a história de quem se dedica com amor às escolas de samba

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Imagine acompanhar todo o processo de criação da Mocidade Unida da Glória (MUG) e poder contribuir, ano após ano, com as apresentações de uma das maiores agremiações do Grupo Especial do carnaval capixaba! Essa é trajetória da Grasielle Ferreira, uma muguiana que trabalha no barracão pesado com a construção das alegorias e se dedica há 23 anos a sua escola do coração. Confira a íntegra da entrevista no vídeo.

A Gazeta conta, em série de vídeos, a história de pessoas que trabalham no carnaval e que se empenham durante o ano todo para entregar os desfiles das agremiações.

Grasielle conta que “nasceu” na MUG — ela é filha de um dos fundadores da "vermelho e branco". Seu pai, conhecido como Lilico, participou da criação do bloco Calção Vermelho, que deu origem à escola, e desfilava em Vila Velha em 1980, na época em que ela ainda era criança. Grasielle cresceu com a escola e passou a se dedicar à agremiação.

Em 2002, ela começou como aderecista da escola, mas logo percebeu que sua paixão era outra e, em 2007, realizou o sonho de trabalhar no barracão pesado na confecção dos carros alegóricos. Desde então, ficou responsável pelos processos de pastelagem e fibragem das esculturas, deixando as alegorias prontas para serem pintadas por outros profissionais.

As filhas de Grasielle seguiram os passos da mãe e do avô, herdaram o amor pelo carnaval e também exercem funções importantes na agremiação: a mais velha é a 2ª porta-bandeira da escola e a caçula é uma das componentes da bateria vermelho e branco.

Grasielle Ferreira se dedica há 23 anos a sua escola do coração. (Carlos Alberto Silva)

