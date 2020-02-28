Cariacica liderou mortes em confrontos com a polícia no ES em 2019

Cariacica: violência continua na cidade, apesar da presença da Força Nacional Crédito: Prefeitura de Cariacica

O segundo lugar no ranking ficou com a Serra , que registrou seis casos. Cachoeiro, Linhares, Pedro Canário e Vitória apresentaram três ocorrências. Já Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Colatina, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, São Mateus e Sooretama apresentaram, cada um deles, um registro, cada.

Os principais confrontos entre polícias e bandidos ocorreram por disparos de projéteis. No ano passado, todas as mortes em decorrência desses confrontos foram provenientes de armas de fogo.

O número de mortes provocadas por esse tipo de incidente aumentou, se comparados os anos de 2017 e 2018, que tiveram 30 registros, cada. Já no ano passado ocorreram 32 mortes em confronto com a polícia - um crescimento de 7%.

Por faixa etária, constata-se que quem morreu nesses confrontos no ano passado, em sua maioria, era jovem: 22 pessoas tinham entre 15 e 29 anos; outros oito tinham de 30 a 59 anos; e dois não tiveram suas idades catalogadas. Todos eram homens.