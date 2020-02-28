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  • Cariacica liderou mortes em confrontos com a polícia no ES em 2019
Leonel Ximenes

Cariacica liderou mortes em confrontos com a polícia no ES em 2019

A cidade concentrou sete dos 32 casos registrados no ano passado no Espírito Santo; todas as vítimas eram homens

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 18:31

Públicado em 

28 fev 2020 às 18:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cariacica: violência continua na cidade, apesar da presença da Força Nacional Crédito: Prefeitura de Cariacica
Município que está desde setembro passado com o reforço da Força Nacional em suas ruas, Cariacica liderou em 2019 o número de mortes em decorrência de confrontos com a polícia. Ao todo, foram sete no total de 32 óbitos, nas mesmas circunstâncias, registado no Estado.
O segundo lugar no ranking ficou com a Serra, que registrou seis casos. Cachoeiro, Linhares, Pedro Canário e Vitória apresentaram três ocorrências. Já Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Colatina, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, São Mateus e Sooretama apresentaram, cada um deles, um registro, cada.
Os principais confrontos entre polícias e bandidos ocorreram por disparos de projéteis. No ano passado, todas as mortes em decorrência desses confrontos foram provenientes de armas de fogo.
O número de mortes provocadas por esse tipo de incidente aumentou, se comparados os anos de 2017 e 2018, que tiveram 30 registros, cada. Já no ano passado ocorreram 32 mortes em confronto com a polícia - um crescimento de 7%.

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Por faixa etária, constata-se que quem morreu nesses confrontos no ano passado, em sua maioria, era jovem: 22 pessoas tinham entre 15 e 29 anos; outros oito tinham de 30 a 59 anos; e dois não tiveram suas idades catalogadas. Todos eram homens.
Os pardos foram os que mais morreram nestes conflitos: 14 vítimas; seis eram brancos e três, negros. Nove não tiveram a informação da raça.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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