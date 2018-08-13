O dia em que radialista foi morto durante programa ao vivo no ES

Precisamente às 22h18 do dia 31 de dezembro de 1997, uma quarta-feira, na Rua da Laje, número 113, no bairro Itaquari, em Cariacica , foi assassinado um dos grandes expoentes do rádio no Espírito Santo , o então deputado estadual Antário Alexandre Theodoro Filho, aos 42 anos. Ele trabalhava nos estúdios da emissora Tropical FM, em tradicional programação de Réveillon, quando um homem invadiu o local e disparou 10 tiros contra o radialista, utilizando uma pistola calibre 380.

Ao lado de Antário Filho, estavam a namorada do radialista e o filho dele, Antário Neto, com 15 anos na época. A voz eloquente do apresentador da rádio, após os barulhos dos tiros, deu lugar aos gritos do adolescente, que tomou o microfone e pediu socorro pela vida do pai. A vítima chegou a ser levada às pressas para o Hospital Santa Rita, em Vitória , pelo amigo Renato Duarte, que também era locutor da emissora, porém, acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com o Departamento Médico Legal (DML), dos 10 tiros que atingiram o radialista, oito foram no tórax, um no pescoço e outro no rosto.

O sepultamento de Antário Filho, realizado às 16h15 do dia 2 de janeiro de 1998, no jazigo 505 do setor Camélia, no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, no município da Serra , foi palco de enorme comoção, em que estiveram presentes cerca de dez mil pessoas, entre apoiadores políticos, ouvintes, família e amigos.

A Gazeta noticiou em 2 de janeiro de 1998 o sepultamento de Antário Filho Crédito: Arquivo | A Gazeta

Em homenagem a Antário Filho, a rádio Tropical FM chegou a dedicar, nos primeiros dias, parte da programação a temas religiosos, em vez da programação voltada à música popular.

As investigações

A polícia logo entregou uma resposta ao clamor social identificando dois irmãos, prováveis responsáveis pelo crime, que acabaram sendo presos. Um teria sido o executor dos disparos e o outro teria ficado dentro de um veículo Volkswagen Gol esperando a volta do atirador. O carro foi encontrado queimado pouco depois, na Praia do Canto, em Vitória.

Uma das linhas investigativas mencionava dois irmãos como assassinos de Antário Filho Crédito: Arquivo | A Gazeta

Durante toda a fase de investigação, o trabalho da polícia foi prejudicado pelo recebimento de diversas denúncias anônimas falsas. Na versão que trata a história como um crime passional, a tese seria de que teria sido fruto de ciúmes da ex-esposa do atirador, a quem Antário Filho teria prometido doações de uma cama e um guarda-roupas.

Apesar das suspeitas, inicialmente algumas questões foram levantadas como dignas de dúvida: os dois rapazes, de 31 e 33 anos à época, eram réus primários, com bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Além disso, o depoimento à juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica não apresentava contradições e passava bastante segurança. O apontado como atirador, um auxiliar de serviços gerais, inclusive, negou o crime e disse que nunca havia encostado em uma arma.

Com o apontado como executor estava o irmão e, mais tarde, também foram trazidas duas mulheres ao caso, que teriam aguardado no carro na frente da emissora — todos eles terão as identidades preservadas. Os acusados foram absolvidos em 1999, no primeiro julgamento realizado pelo Tribunal do Júri de Cariacica. Contudo, o Ministério Público Estadual recorreu e, em 2005, houve um novo julgamento em que o atirador foi condenado e os outros envolvidos, absolvidos.

Já durante o julgamento, o assassino confessou o crime, alegando que matou Antário Filho porque o radialista teria "cantado" sua esposa. Ele residia em Vitória e contou em depoimento que a esposa era fã do radialista. No dia 21 setembro de 2017, o acusado teve sua liberdade concedida após progredir de regime de cumprimento de pena.

Antário Filho era proprietário da rádio Tropical FM, em Itaquari, Cariacica Crédito: Arquivo/A Gazeta

'Meu pai só fazia o bem'

Brutalidade. É assim que Antário Neto, hoje com 39 anos, classifica o atentado que presenciou contra o pai, quando tinha ainda 15 anos de idade. Ele, que seguiu o trilho de Antário Filho e é radialista da rádio Tropical FM, já tinha perdido a mãe Leila para um câncer, quando ele tinha 9 anos.

Eu tinha passado o dia com meu pai na praia, ele gostava muito de nadar. Fui com ele depois para a rádio e, naquele dia, o vi sendo morto dentro do estúdio. Como adolescente, foi um sentimento de dor tremendo, uma revolta muito grande, porque meu pai só fazia o bem, era uma pessoa muito boa, adorava ajudar as pessoas. Infelizmente tiraram a vida dele injustamente e eu fiquei com a cabeça tumultuada, tentando entender porque fizeram uma covardia dessas com meu pai Antário Neto - Radialista e filho do ex-deputado assassinado

Antário Neto conta que não conseguia achar um motivo plausível para o homicídio e demorou a voltar a ter uma "vida normal". "Fui tentando voltar à normalidade, à escola, às coisas de adolescente. Fui retomando dia a dia, mês a mês. O que mais me marcou foi a brutalidade, a maldade do ser humano em cometer uma covardia tão grande com um ser humano bom. Como uma pessoa consegue ser tão cruel?", questionou.

Segundo o filho do deputado, a insegurança acabou tomando conta dos pensamentos dele, que frequentemente se perguntava do que o ser humano é capaz: "Se tiraram a vida de um político, de um comunicador, com essa brutalidade, o que são capazes de fazer com as outras pessoas, então?".

A bebê Alessandra, Leila (esposa de Antário Filho à época), Anderson, Antário Filho e Antário Neto Crédito: Arquivo da família

Apesar da tão lamentável lembrança do episódio contra Antário, o filho lembra do pai com muita alegria. "Penso nele com um sorriso no rosto, ajudando as pessoas, fazendo o bem, se comunicando na rádio. Só lembro dele assim. E o que ele mais me inspirou foi na minha profissão, de estar como radialista hoje, seguir o caminho dele no rádio. Tocar o sonho dele", revelou Antário Neto.

Por fim, Antário Neto, que era só um menino em 1997, desabafou ao contar que até hoje o trágico incidente mexe muito com ele. "Ainda é muito difícil falar de 31/12/1997. Mas, pela memória dele, para que nunca se apague, eu faço esse esforço", confidenciou.

"A justiça não elimina a dor'

À reportagem de A Gazeta, Alexandre Nunes Theodoro, irmão de Antário Filho e reitor de uma faculdade particular de Vitória, trouxe uma perspectiva da tragédia. A noite do crime, para ele, foi marcada por muitos sentimentos, entre eles a tristeza profunda de perder um ente querido.

Eu já tinha a minha família e meus filhos eram ainda crianças. Foi uma noite marcada por impotência de não poder reverter um ato violento contra um inocente, tristeza de perder um irmão querido, fora a presença do filho ao lado do pai naquele momento e a preocupação com nossos pais, que eram muito amorosos e não mereciam essa dor Alexandre Nunes Theodoro - Irmão de Antário Filho

Sobre o processo judicial, Theodoro afirmou que "a Justiça não elimina a dor da perda". "Infelizmente, o processo judicial não foi contundente. Foram muitas idas e vindas e sofremos com o desgaste da impunidade. Quando a Justiça pune os culpados, você se sente protegido enquanto cidadão. Quando ela tarda ou desvia o seu foco, provoca uma sensação de abandono. E foi assim que nos sentimos", disse.

Na definição do irmão, Antário Filho era um homem alegre e carismático, visionário e empreendedor, que valorizava a vida e as pessoas. Ele também era um apaixonado pelos filhos, pela comunicação e inspirava a todos com sua energia. "Além, é claro, de ter sido um irmão amado, que gostava de estar em família. Sempre foi um muito bom em tudo o que fazia e nos unia em torno das novidades que ele trazia. Sua energia era contagiante", finalizou.

O radialista Antário Filho, assassinado em dezembro de 1997 Crédito: Arquivo da Família

Assessor de imprensa acompanhou família de perto

O professor de Jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), José Edgar Rebouças, era, à época do crime, assessor de imprensa de uma das empresas da família de Antário Filho. Com o episódio, passou a fazer uma ponte entre os veículos de mídia e os mais diretamente ligados ao locutor, já que muitas vezes não tinham condições psicológicas de suportar a pressão das entrevistas.

Rebouças contou à reportagem que se colocou à disposição da família logo ao descobrir o ocorrido. "Vi a notícia logo quando eu acordei no primeiro dia do ano de 1998. Logo liguei para eles e me coloquei à disposição para fazer o meio de campo com a imprensa. Foi um choque muito grande, porque além de um membro da família assassinado, houve o fato de o Antário Neto ter estado presente, e ele era só um menino, ficou muito abalado. Ficou todo mundo muito envolvido", iniciou.

O enterro do deputado estadual foi de uma comoção enorme. "Ali eu me apresentei com mais força para a família, já que havia muito jornalista presente e, às vezes, era um pouco inconveniente, então fiz uma barreira. Como Antário Neto esteve junto na hora do crime, ele era sempre levado à delegacia para fazer reconhecimento de suspeito e pediam para eu ir junto. Então dei uma força para eles e era preciso proteger o menino", acrescentou.

Edgard Rebouças conta que houve muita comoção em volta do caso, especialmente com a sociedade querendo saber se havia sido um crime político ou passional, como se especulou à época. Além de tudo, Antário Filho era um homem muito querido e popular.

Para o professor, desde o início o caso foi muito confuso, por envolver várias hipóteses diferentes. "Tinha suspeita de crime organizado ou político, que era muito forte no Estado à época, e a acusação do crime passional, com os dois irmãos envolvidos. Um deles falou que era porque a esposa era fã do Antário, mas essa versão não colou muito e os dois foram inocentados. Um deles só foi preso um tempo depois e já foi até solto. Mas havia outras linhas de investigação, até com envolvimento da Polícia Federal, de que era crime de mando por questões políticas", disse.

Eu conversava com a família e eles não queriam alimentar essa história toda do crime político, porque nada traria Antário de volta. E já tinha gente presa, o atirador. Lembro que não foi dado prosseguimento mais a essa tese. Até um dos suspeitos que a polícia tinha era o Cabo Camata, que foi prefeito de Cariacica e deputado estadual, e era um desafeto político do radialista. Mas ele morreu em um acidente e a investigação não teve continuidade José Edgar Rebouças - Professor universitário

A cobertura jornalística do caso durou um longo período de tempo até que chegou ao julgamento dos irmãos suspeitos do crime. A história de crime passional, por ciúmes, para o assessor, parecia mal contada e isso chegou a ser levantado pelos jornais à época. Apesar disso, nenhum dos dois irmãos era um pistoleiro profissional, o que dificultava a versão de que teriam envolvimento com o crime organizado.

A Gazeta repercutiu crime na época

O assassinato do radialista-deputado estadual Antário Filho repercutiu na imprensa capixaba e nacional, inclusive no programa Linha Direta, veiculado pela Rede Globo. Veículos de várias partes do Brasil deram destaque ao crime. O jornal A Gazeta trouxe na capa de suas edições dos dias 2 e 3 de janeiro de 1998 os desdobramentos do caso e acompanhou em detalhes o caso ao longo dos dias. Confira a seguir alguns exemplares:

Caso Antário Filho: confira arquivo de A Gazeta