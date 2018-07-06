Instaladores de TV a cabo estão assaltando condomínios em Vitória?

Luiz Gonçalves Gomes dos Santos e Robson Cavalcanti Pereira Júnior são procurados por cometerem assaltos no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Uma mensagem com fotos de três possíveis suspeitos de assaltar condomínios em Vitória, tem circulado entre usuários do WhatsApp e assustado moradores da Capital. A imagem, divulgada em diversos grupos, mostra um comunicado feito por uma empresa administradora de condomínios alertando porteiros sobre a suposta ação criminosa dos bandidos, que fingem ser funcionários da operadora de TV a cabo Net para roubar residências.

O Gazeta Online foi atrás dessa informação e apurou que a notícia, em parte, é verdadeira. Porém, os crimes ocorreram no Rio de Janeiro e já estão sendo apurados pela Polícia Civil carioca. A Polícia Civil do Espírito Santo confirma que não houve, até agora, nenhum registro da ação dos suspeitos no Estado.

O dono da administradora de condomínios responsável pela mensagem justifica que fez o comunicado como um alerta para os porteiros e que o conteúdo da mensagem foi distribuído somente entre os funcionários da empresa. "É uma surpresa para mim que isso esteja sendo compartilhado em grupos. Recebi muitas mensagens de clientes com medo de assaltos e falando sobre esses suspeitos, por isso, decidi fazer essa recomendação. Mas foi somente para que os porteiros ficassem preparados", afirma Cyro Medeiros.

Identidade

Três integrantes da quadrilha carioca foram identificados pela polícia, sendo que um deles já foi preso. Outros dois, que são os suspeitos que aparecem na mensagem enviada pelo WhatsApp, continuam foragidos. Segundo reportagem veiculada pelo jornal Bom Dia Rio, da TV Globo, no dia 27 de junho, Luiz Gonçalves Gomes dos Santos e Robson Cavalcanti Pereira Júnior, já tiveram os mandados de prisão preventiva decretados pela justiça.

A fotografia de um terceiro homem aparece no alerta enviado aos condomínios. Porém, ele ainda não foi identificado pela polícia e não há registros de que se trata, de fato, de um criminoso procurado por assaltar condomínios e prédios de luxo.

A reportagem do Gazeta Online demandou a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro para atualizar o caso e saber se os suspeitos foram presos, porém, não obteve retorno.

Responsável pela Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), o delegado Brenno Andrade alerta sobre o perigo se se compartilhar informações sem antes checar se o conteúdo é verdadeiro. "É preciso checar a fonte da notícia, isso pode ser feito pela internet mesmo, em uma rápida consulta. Se a dúvida permanecer, basta entrar em contato com a polícia para se certificar."