Caminhonete de mudança leva mulher na carroceria a 120km/h na Rodovia do Sol

Uma caminhonete que transportava mudança foi vista nesta manhã (20) na Rodovia do Sol , na altura da Barra do Jucu, sentido Vila Velha, levando uma mulher na carroceria a pelo menos 120 km/h, segundo testemunhas que passavam pelo local. A mulher se apoiava precariamente em móveis que estavam sendo carregados pelo veículo.

Segundo uma testemunha ouvida pela coluna, havia um motorista e um acompanhante na cabine da caminhonete que tem placa de Vila Velha. Essa testemunha chegou a advertir a mulher do perigo e da proibição de viajar na carroceria do veículo, mas a moça não esboçou nenhuma reação.

Outra infração cometida na rodovia foi circular em velocidade muito acima da máxima permitida, que nesta região é de 80 km/h. Neste caso, a lei considera falta grave, prevê multa de R$ 191,51 e perda de cinco pontos na CNH.

A mulher na carroceria de uma caminhonete de mudança na Rodovia do Sol Crédito: Foto do leitor