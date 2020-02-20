Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Caminhonete de mudança leva mulher na carroceria a 120km/h na Rodovia do Sol
Leonel Ximenes

Caminhonete de mudança leva mulher na carroceria a 120km/h na Rodovia do Sol

A infração no carro que transportava mudança, considerada gravíssima, aconteceu nesta manhã (20) na pista sentido Vila Velha

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 12:00

Públicado em 

20 fev 2020 às 12:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma caminhonete que transportava mudança foi vista nesta manhã (20) na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, sentido Vila Velha, levando uma mulher na carroceria a pelo menos 120 km/h, segundo testemunhas que passavam pelo local. A mulher se apoiava precariamente em móveis que estavam sendo carregados pelo veículo.
Segundo uma testemunha ouvida pela coluna, havia um motorista e um acompanhante na cabine da caminhonete que tem placa de Vila Velha. Essa testemunha chegou a advertir a mulher do perigo e da proibição de viajar na carroceria do veículo, mas a moça não esboçou nenhuma reação.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esta é uma infração gravíssima. O condutor que for flagrado transportando passageiros desta forma, além de perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pode pagar uma multa de R$ 191,51.

Veja Também

Suspeito de assalto dirige na contramão e abandona carro na Rodovia do Sol

Garupa de moto morre após cair entre dois ônibus na Rodovia do Sol

Após atropelamentos, PM vai intensificar blitze na Rodovia do Sol

Outra infração cometida na rodovia foi circular em velocidade muito acima da máxima permitida, que nesta região é de 80 km/h. Neste caso, a lei considera falta grave, prevê multa de  R$ 191,51 e perda de cinco pontos na CNH.
A mulher na carroceria de uma caminhonete de mudança na Rodovia do Sol Crédito: Foto do leitor
Mas, infelizmente, parece que as punições previstas em lei não estão sendo suficientes. Faltam bom-senso e responsabilidade: afinal, transportar uma pessoa na carroceria, ainda mais em rodovia e em velocidade altíssima, significa desrespeitar a vida humana. Foi o que aconteceu há pouco na Rodovia do Sol.
AS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES ESTÃO AQUI

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

CNH rodovia do sol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados