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Trânsito

Rodovia do Sol, em Vila Velha, é liberada após manifestação neste sábado

Moradores do bairro Ponta da Fruta informaram que o protesto foi realizado devido à demanda por melhorias na infraestrutura do local

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 12:21
Protesto na Rodosol gera retenção no trânsito Crédito: Divulgação
Uma manifestação interditou a Rodovia do Sol, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã deste sábado (15), por cerca de 2 horas e 30 minutos. Por volta das 12 horas o protesto foi encerrado e o trânsito liberado nos dois sentidos da via. 
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, manifestantes bloquearam a pista principal do km 25, sentido sul e sentido norte, no bairro Ponta da Fruta. Devido ao bloqueio na via principal, um desvio foi realizado dentro do bairro. 
Motoristas trafegam por desvio durante o protesto  Crédito: Foto de leitor
Moradores do bairro informaram que o protesto foi realizado devido à demanda por melhorias na infraestrutura do local. Continuidade nas obras da rede pluvial e de asfaltamento estão entre os itens relatados por eles. Há promessa de novos protestos durante a próxima semana. 
Em nota, a prefeitura de Vila Velha informou que as vias do bairro Balneário de Ponta da Fruta serão beneficiadas com parte do empréstimo de mais de R$ 120 milhões contraído pela Prefeitura do Fundo de Desenvolvimento Fonplata para obras de pavimentação e drenagem em pelo menos 30 bairros
A administração municipal afirmou ainda que, semanalmente, o bairro recebe intervenções de patrolamento para nivelamento das vias, além da desobstrução das redes pluviais e limpeza de canaletas.

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