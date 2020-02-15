Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente em Vitória

Carro capota após subir em meio-fio na Avenida Dante Michelini

O veículo de aplicativo seguia no sentido Serra-Vitória quando subiu no meio-fio, capotou e só parou quando atingiu uma caçamba de entulho que está parada na rua

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã deste sábado (15) Crédito: Giordany Bozzato
O motorista de um carro que faz viagens para aplicativos capotou na manhã deste sábado (15) na avenida Dante Michelini, em Vitória. O acidente aconteceu nas proximidades do quiosque 5 da orla de Camburi.
De acordo com policiais militares e agentes da Guarda Municipal de Vitória, o veículo seguia no sentido Serra-Vitória quando subiu no meio-fio, capotou e só parou quando atingiu uma caçamba de entulho que está parada na rua.

Os policiais ainda não conseguiram identificar o motorista, nem fazer o teste do bafomêtro, já que ele foi atendido pelo Samu (192) e foi levado pela ambulância para o Hospital São Lucas.
O acidente deixou o trânsito lento na Dante Michelini no sentido Serra-Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados