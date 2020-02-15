Carro capota após subir em meio-fio na Avenida Dante Michelini

O motorista de um carro que faz viagens para aplicativos capotou na manhã deste sábado (15) na avenida Dante Michelini, em Vitória. O acidente aconteceu nas proximidades do quiosque 5 da orla de Camburi.
De acordo com policiais militares e agentes da Guarda Municipal de Vitória, o veículo seguia no sentido Serra-Vitória quando subiu no meio-fio, capotou e só parou quando atingiu uma caçamba de entulho que está parada na rua.
Os policiais ainda não conseguiram identificar o motorista, nem fazer o teste do bafomêtro, já que ele foi atendido pelo Samu (192) e foi levado pela ambulância para o Hospital São Lucas.
O acidente deixou o trânsito lento na Dante Michelini no sentido Serra-Vitória