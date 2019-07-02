Uma mulher, que estava na garupa de uma moto, morreu em um acidente na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha , por volta das 7h30 desta terça-feira (02).

De acordo com testemunhas, o motociclista, identificado como Lucas Oliveira Silva, que era companheiro de Carla Almeida Zameri e estava pilotando a moto, seguia pela rodovia, no sentido Vitória, na pista da direita, atrás de um ônibus do Transcol. Quando o coletivo parou, o motociclista foi mudar para a faixa da esquerda e acabou batendo na quina da traseira do Transcol.

Segundo o motorista do Transcol, após a colisão o casal caiu no asfalto. Carla acabou sendo atingida pela roda traseira de outro ônibus, da viação Águia Branca, que passava ao lado. Ela morreu no local do acidente. Lucas foi socorrido e levado para o hospital.

De acordo com o patrão de Lucas, ele seguia para o trabalho em Jardim Camburi, Vitória. O casal é da Bahia e morava junto na região de Terra Vermelha, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Garupa de moto morre após cair entre dois ônibus na Rodovia do Sol

Por causa do acidente, a rodovia está totalmente interditada no sentido Vitória. Um equipe da Rodosol, concessionária que administra a via, está no local da ocorrência.

Emocionado com o acidente que resultou na morte da garupa da moto, o motorista da Águia Branca foi amparado por colegas no canteiro central da rodovia.

ÁGUIA BRANCA DIVULGA NOTA

A Viação Águia Branca lamenta informar que um ônibus de sua frota foi envolvido em acidente hoje (2), no início da manhã, na Rodovia do Sol, em Itaparica.

O ônibus havia sido fretado para turismo em Guarapari e no momento conduzia apenas dois passageiros, que nada sofreram.

Por volta das 07 horas, um motociclista colidiu na lateral de um ônibus do Transcol e a carona da moto caiu no asfalto, sendo então atingida pelo ônibus da Águia Branca e falecendo no local.

A Viação Águia Branca buscou auxiliar em todas as providências necessárias para o socorro, bem como está apoiando as autoridades nas investigações do ocorrido.