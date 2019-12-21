Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Britânia vai construir fábrica de eletrodomésticos em Linhares
Investimento no Norte do ES

Britânia vai construir fábrica de eletrodomésticos em Linhares

Empresa paranaense bateu o martelo para instalar unidade no Espírito Santo e prevê abrir quase 2 mil vagas de emprego

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 21:00

Públicado em 

20 dez 2019 às 21:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produtos da Britânia, como liquidificador e batedeira, serão produzidos na fábrica de Linhares Crédito: Britânia/Divulgação
Depois de quase três anos de avaliações e muitas conversas com lideranças locais, a paranaense Britânia bateu o martelo e definiu que vai se instalar no município de Linhares. A empresa vai fazer investimentos de R$ 394 milhões em uma fábrica de eletrodomésticos.
As informações são do prefeito Guerino Zanon, que adiantou à coluna que a companhia tem planos de começar a operar no primeiro semestre de 2021.
A empresa já começou a avaliar terrenos e pretende se instalar na região Sul da cidade, às margens da BR 101, e está em fase de contratação da empreiteira que será a responsável pelas obras, previstas para começarem no primeiro trimestre de 2020.
A unidade, que terá 65 mil metros quadrados de área construída, vai fabricar ventiladores, circuladores, bebedouros, centrífugas, purificadores de água, liquidificadores, batedeiras, multiprocessadores, espremedores de frutas e tanquinhos de lavar roupa. A capacidade produtiva será de 16 milhões de itens por ano.
De acordo com o prefeito, a Britânia, que está há 60 anos no mercado, deseja ampliar no Brasil a fabricação de mercadorias. 
"Hoje, eles importam alguns itens e querem internalizar a produção, e Linhares faz parte dos planos para efetivar esse objetivo. Ou seja, será algo muito positivo para o Espírito Santo, mas para o país como um todo"
Guerino Zanon - Prefeito de Linhares
Quando começar a operar, a fábrica vai demandar quase 2 mil profissionais diretamente, sendo 192 com formação superior e 1.749 com ensino médio, informou o chefe do Executivo municipal.
Para Zanon, a chegada da Britânia reforça o surgimento de um novo setor no Estado, uma vez que outra empresa de produtos de utilidade doméstica, a gaúcha Brinox, também vai operar em Linhares, essa já a partir de 2020.
Aliás, esse tipo de negócio agrega e muito para a qualificação da mão de obra local e também contribui para a diversificação da economia capixaba, que hoje ainda é muito dependente de commodities.

Veja Também

ES vai atrair investimentos e crescer mais do que o Brasil em 2020

Estado terá investimentos que somam R$ 57,3 bilhões até 2023

EMPRESAS COMEÇAM A DESTRAVAR PROJETOS

A confirmação do empreendimento da Britânia é excelente notícia para o Estado e é um sinal de retomada da economia. O projeto da companhia paranaense já estava há pelo menos três anos no radar da empresa, mas aguardava o melhor momento para ser viabilizado.
O cenário atual de juros baixos, inflação controlada e uma perspectiva mais otimista dos rumos do país, por exemplo, com uma melhora gradual do consumo das famílias, encorajou o grupo a desengavetar o empreendimento. Assim como a Britânia, tudo indica que mais empresas comecem a destravar seus projetos a partir de 2020, o que pode atrair muitos negócios para o Espírito Santo.
Linhares, de certa forma, já antecipou esse movimento. Mesmo 2019 tendo sido um ano "chocho" para a economia - devemos fechar com um crescimento bem tímido, algo na casa de 1% de alta do PIB brasileiro - , o município conseguiu fazer anúncios da chegada de novos negócios, início da construção e da operação de alguns empreendimentos.
Além das já citadas Britânia e Brinox, há a indústria de café solúvel Cacique, a empresa de implementos agrícolas Fimag e o Linhares Medical Center, que já estão em fase de obras no município. Sem contar a gaúcha Randon, que inaugurou em junho sua unidade de reposição de peças.
Como a coluna já citou em uma outra ocasião, quando chegou a chamar a cidade de cara de pau, o trabalho feito pela gestão de Linhares nos últimos anos tem rendido bons frutos. O prefeito Guerino Zanon, que à época frisou a importância de apresentar o município para outros Estados, mesmo em épocas de economia fragilizada, voltou a lembrar o quanto a persistência é um dos fatores que contribuem para o sucesso de negociações entre o poder público e privado.
“A gente tem que partir para cima. Temos feito um contato quase que mensal com os investidores da Britânia. Tínhamos a confiança que, em algum momento, a administração central ia dar condições para as empresas tirarem projetos da gaveta. Nesse caso, foram quase três anos de muitas viagens e conversas. O resultado veio.”
Reunião entre executivos da Britânia/Philco, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, e o secretário de Desenvolvimento, Luiz Fernando Lorenzoni. Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Veja Também

Empresas de eletrodomésticos, energia e alimentos querem vir para o ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas espírito santo Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados