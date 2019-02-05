Empresa capixaba vai investir em fábrica e abrir mais de 200 empregos

Área onde a empresa Fimag vai se instalar no município de Linhares Crédito: Divulgação

A empresa capixaba Fimag, terceira maior fabricante de equipamentos para beneficiamento de grãos da América Latina, vai construir uma nova unidade no município de Linhares. Ela, que tem sede em Cariacica, vai abrir 160 empregos diretos e indiretos, podendo chegar a 300 vagas.

A companhia irá se instalar em uma área de 10 mil metros quadrados no polo metalmecânico do município, que fica no Parque Industrial de Bebedouro. A previsão é que as obras, que irão demandar cerca de 50 profissionais, comecem no próximo mês e a expectativa é que a planta opere plenamente a partir de dezembro.

A unidade de Linhares irá fabricar no primeiro momento máquinas agrícolas. Posteriormente, cerca de um ano e meio após o início das operações, a empresa prevê fabricar também peças industriais sob encomenda. O valor do investimento não foi detalhado.

Projeção da planta da Fimag no município de Linhares Crédito: Divulgação

Há, 31 anos no mercado, a Fimag já fabricou e montou mais de 25 mil equipamentos, que atendem setores como o agrícola, metalúrgico, ferroviário, naval e petrolífero.

O diretor-geral do grupo, Romulo Barreto, afirmou que a logística e o ambiente de negócios foram decisivos para a escolha por Linhares. Ele observou ainda que será priorizada mão de obra local e que as contratações serão via Sine. A empresa também vai ofertar cursos de capacitação profissional.

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, afirmou que a instalação da companhia vai fortalecer o polo metalmecânico do município. Para ele, o projeto da Fimag vai contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. “As estratégias adotadas por nossas equipes de trabalho têm sido no sentido de fortalecer as empresas locais e atrair investimentos, oferecendo um ambiente produtivo, competitivo, inovador e sustentável.”