Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beatriz Seixas

Empresa capixaba vai investir em fábrica e abrir mais de 200 empregos

Fimag vai se instalar em Linhares e contratar 50 profissionais para as obras e 160 para a operação

Públicado em 

04 fev 2019 às 22:12
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Área onde a empresa Fimag vai se instalar no município de Linhares Crédito: Divulgação
A empresa capixaba Fimag, terceira maior fabricante de equipamentos para beneficiamento de grãos da América Latina, vai construir uma nova unidade no município de Linhares. Ela, que tem sede em Cariacica, vai abrir 160 empregos diretos e indiretos, podendo chegar a 300 vagas.
A companhia irá se instalar em uma área de 10 mil metros quadrados no polo metalmecânico do município, que fica no Parque Industrial de Bebedouro. A previsão é que as obras, que irão demandar cerca de 50 profissionais, comecem no próximo mês e a expectativa é que a planta opere plenamente a partir de dezembro.
A unidade de Linhares irá fabricar no primeiro momento máquinas agrícolas. Posteriormente, cerca de um ano e meio após o início das operações, a empresa prevê fabricar também peças industriais sob encomenda. O valor do investimento não foi detalhado.
Projeção da planta da Fimag no município de Linhares Crédito: Divulgação
Há, 31 anos no mercado, a Fimag já fabricou e montou mais de 25 mil equipamentos, que atendem setores como o agrícola, metalúrgico, ferroviário, naval e petrolífero.
O diretor-geral do grupo, Romulo Barreto, afirmou que a logística e o ambiente de negócios foram decisivos para a escolha por Linhares. Ele observou ainda que será priorizada mão de obra local e que as contratações serão via Sine. A empresa também vai ofertar cursos de capacitação profissional.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, afirmou que a instalação da companhia vai fortalecer o polo metalmecânico do município. Para ele, o projeto da Fimag vai contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. “As estratégias adotadas por nossas equipes de trabalho têm sido no sentido de fortalecer as empresas locais e atrair investimentos, oferecendo um ambiente produtivo, competitivo, inovador e sustentável.”
Máquina agrícola produzida pela Fimag. Crédito: Fimag/Divulgação

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Cariacica Linhares opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados