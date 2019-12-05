Empresas de eletrodomésticos, energia e alimentos querem vir para o ES

Fábricas se interessam pelo Estado para fazer investimentos Crédito: Pixabay

Empresas de outros Estados brasileiros e até de países vizinhos têm procurado o Espírito Santo para propor empreendimentos em diversas áreas. O bom ambiente de negócios do Estado está enchendo os olhos de empresários, que buscam boas oportunidades para investir.

Há a expectativa da vinda de uma empresa de energia a gás da Argentina , de uma fábrica de alimentos congelados do Rio de Janeiro e de produtos de linha branca, como geladeiras e fogões. Essa última estaria interessada em se instalar na Região Norte do Estado. Como a vinda dos projetos ainda está em negociação, os nomes e montantes de investimentos não foram revelados.

Esses empreendimentos foram anunciados em evento no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), na quarta-feira (4), onde foram discutidas as perspectivas atuais e futuras dos investimentos para o Estado. Estavam presentes representantes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), do Fórum capixaba de Petróelo e Gás, do Espírito Santo em Ação e da Federação das Indústrias do Estado (Findes).

Estamos conversando com muita gente, alguns em estado avançado de conversa, já procurando terreno para se instalar, mas não pode ser divulgado no momento, afirmou o diretor de negócio do Bandes , Luiz Fernando de Mello Leitão.

Ele conta que em missão ao Rio de Janeiro, uma empresa do ramo de alimentos congelados se impressionou com a proposta do Estado, principalmente por conta da segurança pública. O dono afirmou que já teve mais de 30 caminhões roubados este ano no Rio. Sendo que a quantidade de roubos de carga no Espírito Santo no período foi bem menor, só sete. Imagina o que é o empresário calcular o custo do caminhão, do produto perdido. São empresas que já não conseguem contratar seguro, conta.

Segundo o diretor, o Estado tem mais a oferecer que outras unidades da federação, apesar de ter incentivos fiscais menos agressivos. Temos ambiente de negócio, capital humano, acesso ao mercado. É muto mais do que dar incentivo. Até porque a indústria que vem por incentivo, quando ele acaba, vai embora, avalia.

A empresa argentina interessada em vir para o Estado atua do país de origem com fornecimento e produção de energia elétrica a gás. A intenção seria a instalação de uma térmica aqui no Espírito Santo.

Há ainda duas termelétricas previstas para o Espírito Santo, uma se instalará em Aracruz e a outra na região de Anchieta . As duas estão em fase de licenciamento, a mais adiantada é a de Aracruz , afirma o presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira.