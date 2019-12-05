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Investimentos

Empresas de eletrodomésticos, energia e alimentos querem vir para o ES

Os  investimentos privados, que ainda devem ser anunciados oficialmente, querem aproveitar o bom ambiente de negócios do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 18:43

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 18:43

Fábricas se interessam pelo Estado para fazer investimentos Crédito: Pixabay
Empresas de outros Estados brasileiros e até de países vizinhos têm procurado o Espírito Santo para propor empreendimentos em diversas áreas. O bom ambiente de negócios do Estado está enchendo os olhos de empresários, que buscam boas oportunidades para investir.
Há a expectativa da vinda de uma empresa de energia a gás da Argentina, de uma fábrica de alimentos congelados do Rio de Janeiro e de produtos de linha branca, como geladeiras e fogões. Essa última estaria interessada em se instalar na Região Norte do Estado. Como a vinda dos projetos ainda está em negociação, os nomes e montantes de investimentos não foram revelados.
Esses empreendimentos foram anunciados em evento no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), na quarta-feira (4), onde foram discutidas as perspectivas atuais e futuras dos investimentos para o Estado. Estavam presentes representantes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), do Fórum capixaba de Petróelo e Gás, do Espírito Santo em Ação e da Federação das Indústrias do Estado (Findes). 

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Estamos conversando com muita gente, alguns em estado avançado de conversa, já procurando terreno para se instalar, mas não pode ser divulgado no momento, afirmou o diretor de negócio do Bandes, Luiz Fernando de Mello Leitão.
Ele conta que em missão ao Rio de Janeiro, uma empresa do ramo de alimentos congelados se impressionou com a proposta do Estado, principalmente por conta da segurança pública. O dono afirmou que já teve mais de 30 caminhões roubados este ano no Rio. Sendo que a quantidade de roubos de carga no Espírito Santo no período foi bem menor, só sete. Imagina o que é o empresário calcular o custo do caminhão, do produto perdido. São empresas que já não conseguem contratar seguro, conta.
Segundo o diretor, o Estado tem mais a oferecer que outras unidades da federação, apesar de ter incentivos fiscais menos agressivos. Temos ambiente de negócio, capital humano, acesso ao mercado. É muto mais do que dar incentivo. Até porque a indústria que vem por incentivo, quando ele acaba, vai embora, avalia.

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A empresa argentina interessada em vir para o Estado atua do país de origem com fornecimento e produção de energia elétrica a gás. A intenção seria a instalação de uma térmica aqui no Espírito Santo.
Há ainda duas termelétricas previstas para o Espírito Santo, uma se instalará em Aracruz e a outra na região de Anchieta. As duas estão em fase de licenciamento, a mais adiantada é a de Aracruz, afirma o presidente do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, Durval Vieira.
Ele ressaltou que todos os novos investimentos criarão uma rede forte no Estado e que os empresários e trabalhadores precisam estar preparados. Temos que ter mão de obra preparada. As pessoas precisam estar prontas para esses novos desafios que virão, que serão diferentes dos atuais, pontua.

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