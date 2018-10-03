Ziraldo melhora e começa a fazer tratamento fisioterápico

Prestes a completar 84 anos, Ziraldo acaba de lançar "Meninas" Crédito: Divulgação | Ana Colla

Melhora o estado de saúde do cartunista e escritor Ziraldo, de 85 anos, internado há uma semana no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. O cartunista foi hospitalizado após um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. No último domingo (30), ele foi transferido para a unidade semi-intensiva e, nesta quarta-feira (03), começou a ser submetido a tratamento de fisioterapia.

Boletim médico divulgado hoje diz que o paciente apresentou boa evolução clínica e já recebe intensificação no tratamento fisioterápico. "Seu estado de saúde segue estável, diz o texto. Nas redes sociais, o Menino Maluquinho, mais conhecido personagem criado pelo cartunista, lançou a corrente Melhora Ziraldo.