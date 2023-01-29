Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Yanomami: ministério vai a Roraima apurar violação de direitos humanos
Crise humanitária

Yanomami: ministério vai a Roraima apurar violação de direitos humanos

Comitiva segue para Boa Vista neste domingo (29); missão vai durar até início de fevereiro, visitando comunidades e uma base áerea
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jan 2023 às 10:46

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 10:46

O Ministério dos Direitos Humano e da Cidadania vai enviar neste domingo (29) uma comitiva para Boa Vista, em Roraima, para apurar as violações de direitos humanos que ocorreram com o povo Yanomami. A missão vai durar até 2 de fevereiro e vai visitar comunidades e a base área de Surucucu e conversar com líderes de movimentos da sociedade civil e com representantes do governo de Roraima.
Além desses compromissos, consta na agenda da comitiva reunião na sede da prefeitura de Alto Alegre (RR) com membros da Secretaria Adjunta de Assistência Social e conselheiros tutelares, além de se reunir com promotores de Justiça e defensores públicos.
A comitiva é formada pela secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Rita Cristina de Oliveira; pelo secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves; pela secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Isadora Brandão Araújo; e pelo Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato Nascimento Teixeira. 
Além da atuação institucional, o ministério está atuando em parceria com organizações da sociedade civil, como a Central Única das Favelas (Cufa) e a Frente Nacional Antirracista, que estão mobilizadas em um esforço emergencial conjunto para que se tenha condições de logística e segurança para desempenharem os trabalhos com doações de alimentos e suprimentos de saúde.

Veja Também

ES tem dois pontos de doação para indígenas Yanomami; veja como ajudar

Áudios mostram desespero de testemunha da crise em terra yanomami

Yanomami: MPF apontava crise na saúde desde 2021 e desvios na compra de remédios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal Direitos humanos Roraima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados