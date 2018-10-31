Witzel quer usar snipers para abater criminosos com fuzis em favelas

Wilson Witzel em entrevista na Globonews Crédito: Reprodução

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta terça-feira (30) que quer treinar atiradores de elite para abater criminosos em favelas. Em entrevista à Globonews TV, ele disse que dificilmente esses policiais atiram em inocentes, e falou que a ordem é para atacar quem quer que esteja na frente dos policiais, mesmo que seja um bandido de costas:

"Raramente sniper atira em quem está de guarda- chuva. E muito menos em quem está com furadeira. Nesses casos eram militares que não estavam preparados para esse tipo de missão. Os militares da Core e do Bope inclusive serão treinados. Hoje, na Cidade de Deus, um helicóptero filmou cinco elementos armados de fuzis. Ali, se você tem uma operação em que nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles serão eliminados", disse Witzel ao ser questionado sobe episódios em que inocentes foram baleados porque outros objetos foram confundidos com armas pelos policiais, e complementou:

"Fuzil na mão? É ameaça. Ele vai usar o fuzil para atacar para quem quer que seja na frente dele - ao responder a uma hipótese onde um traficante esteja de costas com fuzil".

O governador eleito, no entanto, reconheceu que não pode garantir que os policiais não serão condenados pela Justiça.

"Prefiro defender policiais no Tribunal do que ir a funeral. O policial será defendido. Se condenado, nós vamos recorrer. Se a setença for mantida, é um risco que a gente corre. O que me deixa desconfortável é ver bandido com fuzil na rua", disse Witzel.

Ele também pediu levantamento de quantos policiais tem na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) para saber quais policiais estão qualificados para abater criminosos de fuzil, e afirmou que vai liberar que esse tipo de disparo seja feito a partir de helicópteros.

Witzel também falou que pretende manter as tropas do Exército no estado por mais dez meses mesmo após o fim da Intervenção Federal na Segurança - que termina em 31 de dezembro deste ano. Ele afirmou que o objetivo da medida seria ganhar tempo para treinar os policiais do estado:

"O governador Luiz Fernando Pezão me disse que está convocando PMs concursados. Preciso que essas tropas permaneçam garantindo a lei e a ordem, mesmo depois da intervenção, porque será necessário um tempo para que esses novos policiais passem por treinamento".

O governador eleito confirmou ainda que vai extinguir a Secretaria de Segurança e dar status de secretarias para a Polícia Militar e a Polícia Civil. O projeto era uma de suas principais propostas de campanha.

USO DO LEGADO DA INTERVENÇÃO

Mais cedo, em entrevista à Record, ele citou outras propostas suas para a Segurança Pública. Disse que pretende aumentar o efetivo do Bope, preparar mais atiradores de elite e "aproveitar o legado da intervenção", no que se refere aos equipamentos, como fuzis, pistolas e viaturas recebidos, e treinamento.

Witzel falou também sobre a proposta de investir no rastreamento da lavagem de dinheiro para se identificar financiadores do crime organizado: