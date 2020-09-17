Witzel diz receber com 'tranquilidade' decisão de comissão do impeachment

Wilson Witzel em evento como governador do Rio em julho Crédito: Carlos Magno/Governo do Rio

Witzel reforçou o discurso de inocência, dizendo que tem sido acusado sem provas e sem direito à ampla defesa, incluindo no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade."

Ele afirmou ainda que tem sido alvo de um "linchamento político que deixará marcas profundas no Rio de Janeiro".