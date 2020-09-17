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Rio

Witzel diz receber com 'tranquilidade' decisão de comissão do impeachment

Comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou do relatório pró-impeachment nesta quinta-feira (17). Witzel segue afastado do cargo

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 17:40
Wilson Witzel em evento como governador do Rio em julho
Wilson Witzel em evento como governador do Rio em julho Crédito: Carlos Magno/Governo do Rio
O governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), se pronunciou nas redes sociais sobre a aprovação do relatório pró-impeachment pela Comissão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira, 17. "Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj", disse em sua conta no Twitter.
Witzel reforçou o discurso de inocência, dizendo que tem sido acusado sem provas e sem direito à ampla defesa, incluindo no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade."
Ele afirmou ainda que tem sido alvo de um "linchamento político que deixará marcas profundas no Rio de Janeiro".
Witzel encerrou sua fala publicando: "a minha luta é pela democracia, é para que um governador eleito pelo povo possa prosseguir e concluir o seu mandato".

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