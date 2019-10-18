Home
Waldir acusa governador de Goiás de tentar tirá-lo de Executiva do PSL

Ronaldo Caiado (DEM) foi acusado de tentar destituí-lo do comando da direção estadual do PSL

Camila Turtelli

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 11:43

 - Atualizado há 6 anos

Delegado Waldir, líder do PSL na Câmara Crédito: Agência Câmara

Um dos principais personagens da atual crise do PSL, o líder da bancada do partido na Câmara, Delegado Waldir (GO), acusou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), de tentar destituí-lo do comando da direção estadual do PSL no Estado, juntamente com o deputado Major Vitor Hugo (GO), líder do governo na Câmara. Waldir e Vitor Hugo são adversários políticos.

"O presidente da República Jair Bolsonaro está pessoalmente interferindo para me tirar da liderança, junto com o líder do governo, Vitor Hugo, e com o governador Ronaldo Caiado. Eles trabalham para me retirar do diretório de Goiás", afirmou.

Ele disse ainda que essa tentativa ocorre nos últimos três meses. "Eles pediram para o presidente da República e Bolsonaro determinou ao Luciano Bivar presidente do PSL, mas isso não foi concretizado", afirmou.

