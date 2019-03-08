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Avianca

Voo de São Paulo a Miami é desviado para Porto Rico

Aeronave da Avianca fez pouso técnico em San Juan na manhã desta quinta-feira

Publicado em 

08 mar 2019 às 00:55

Publicado em 08 de Março de 2019 às 00:55

Um voo da Avianca que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Miami, nos Estados Unidos, teve de fazer um pouso técnico em San Juan, Porto Rico, na manhã desta quinta-feira (7).
Segundo a companhia aérea, o voo O6 8512 partiu de Guarulhos às 0h09 desta quinta-feira com destino ao Aeroporto Internacional de Miami. O pouso técnico em San Juan ocorreu às 8h54. A companhia não informou o motivo da parada.
Dados do site FlightRadar24, que mostra trajetórias de aeronaves em todo o mundo, indicam que o voo saiu de São Paulo, atravessou o interior do Brasil, passando pela Colômbia, até chegar à região de Cuba, de onde foi desviado para Porto Rico.
"A companhia reforça que está prestando todo suporte e assistência aos seus passageiros, trabalha para reduzir ao máximo o incômodo causado pela ocorrência e para que todos cheguem o mais breve possível no destino", informou a Avianca, em nota.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Em recuperação judicial desde dezembro e com aviões em disputa na Justiça, a Avianca encerrará suas rotas entre Guarulhos e Nova York, Miami e Santiago. Com o fim dessas operações em 31 de março, a companhia aérea devolverá duas aeronaves que hoje fazem voos internacionais às empresas de arrendamento. Ao todo, já foram entregues 7 aviões.

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