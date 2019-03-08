Voo de São Paulo a Miami é desviado para Porto Rico

Um voo da Avianca que partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Miami, nos Estados Unidos, teve de fazer um pouso técnico em San Juan, Porto Rico, na manhã desta quinta-feira (7).

Segundo a companhia aérea, o voo O6 8512 partiu de Guarulhos às 0h09 desta quinta-feira com destino ao Aeroporto Internacional de Miami. O pouso técnico em San Juan ocorreu às 8h54. A companhia não informou o motivo da parada.

Dados do site FlightRadar24, que mostra trajetórias de aeronaves em todo o mundo, indicam que o voo saiu de São Paulo, atravessou o interior do Brasil, passando pela Colômbia, até chegar à região de Cuba, de onde foi desviado para Porto Rico.

"A companhia reforça que está prestando todo suporte e assistência aos seus passageiros, trabalha para reduzir ao máximo o incômodo causado pela ocorrência e para que todos cheguem o mais breve possível no destino", informou a Avianca, em nota.

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