Home
>
Brasil
>
Viúva de Boechat reencontra aliança do marido: 'Melhor presente'

Viúva de Boechat reencontra aliança do marido: 'Melhor presente'

"No meio de tanta dor, recebi o melhor presente que eu poderia receber, já sem esperanças de conseguir. Meu coração é só amor", disse ela no Instragram