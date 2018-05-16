Vítima de infarto, vice-prefeito do Rio está em estado grave

Vice-prefeito do Rio, Fernando Mac Dowell, tem 73 anos Crédito: Reprodução | TV Globo

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Fernando Mac Dowell, está internado em estado grave no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vítima de um infarto.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Mac Dowell deu entrada na unidade de saúde no último domingo (13), em razão de um infarto do miocárdio extenso. O paciente passou por uma angioplastia coronariana de emergência e segue internado em estado grave.

TRAJETÓRIA

Fernando Mac Dowell é especialista na área de transportes. Participou da concepção da Ponte Rio-Niterói, da Linha Vermelha e do metrô do Rio.

Pai de quatro filhos, Mac Dowell, de 71 anos, cursou engenharia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do estado. Ele participou do segundo governo de Leonel Brizola, de 1991 a 1994.

Antes, trabalhou no Geipot, empresa de transportes criada em 1965 pelo regime militar. Exerceu, no começo da década de 80, a função de diretor do metrô carioca, quando a Linha 1 começava a funcionar, durante o governo Chagas Freitas.