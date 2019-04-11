Home
>
Brasil
>
Viralizou: áudio do "Seu Armando" era brincadeira de youtubers

Viralizou: áudio do "Seu Armando" era brincadeira de youtubers

Áudio curioso chamou a atenção dos internautas na última semana; tudo não passou de uma brincadeira de três amigos, que criaram o material unicamente para o humor