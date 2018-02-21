Vigilância fecha lanchonete que usava ração para rechear salgados

Guardas municipais interditaram uma lanchonete na Travessa Almerinda Freitas, em Madureira, após os fiscais encontrarem carnes misturadas com ração canina para rechear salgados. Além do flagrante, os agentes da 6ª Inspetoria encontram baratas no congelador, alimentos com validade vencida e muita sujeira. Ao todo, 79 quilos de alimentos foram descartados e seus donos, chineses, foram detidos.

A prisão foi realizada após os fiscais receberem a denúncia de que o estabelecimento ainda estava funcionando. Eles retornaram ao local à tarde e foram hostilizados pelos donos que se recusaram a fechar a lanchonete. Com apoio de guardas municipais, os três foram conduzidos para a 29ª DP (Madureira) onde o caso foi registrado.