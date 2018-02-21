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Rio de Janeiro

Vigilância fecha lanchonete que usava ração para rechear salgados

Também foram encontradas baratas no congelador, alimentos com validade vencida e sujeira no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 19:14

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 19:14

Lanchonete é fechada por utilizar ração de cachorro em recheio de salgados Crédito: Facebook | Portal É Noticia Baixada Fluminense
Guardas municipais interditaram uma lanchonete na Travessa Almerinda Freitas, em Madureira, após os fiscais encontrarem carnes misturadas com ração canina para rechear salgados. Além do flagrante, os agentes da 6ª Inspetoria encontram baratas no congelador, alimentos com validade vencida e muita sujeira. Ao todo, 79 quilos de alimentos foram descartados e seus donos, chineses, foram detidos.
A prisão foi realizada após os fiscais receberem a denúncia de que o estabelecimento ainda estava funcionando. Eles retornaram ao local à tarde e foram hostilizados pelos donos que se recusaram a fechar a lanchonete. Com apoio de guardas municipais, os três foram conduzidos para a 29ª DP (Madureira) onde o caso foi registrado.
Veja abaixo foto registrada durante o flagrante:
Lanchonete é fechada por utilizar ração de cachorro em recheio de salgados Crédito: Reprodução/Facebook (Portal É Noticia Baixada Fluminense)

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