Vídeo mostra motorista de caminhão sendo agredido por furar bloqueio

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um motorista de caminhão é agredido na BR-153, em Miranorte, região central do Tocantins. As informações do portal G1 são de que o homem teria sido agredido por furar um dos bloqueios da rodovia. Caminhoneiros cercaram a chegada do motorista com um caminhão atravessado na pista.

As imagens mostram que o homem teve a roupa rasgada e levou socos enquanto era retirado da cabine a força. Ele dirigia um caminhão cegonha que foi danificado, assim como outros dois veículos que eram transportados no caminhão. Uma mangueira do caminhão também foi cortada.

O caso está sob investigação da Polícia Militar, que informou ao G1 que suspeitos foram levados à delegacia, mas não divulgou detalhes sobre quantos eram ou nomes. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (29).

O motorista agredido alega, segundo informações do G1, que recebeu autorização para passar pelo bloqueio e que não esperava ser agredido no segundo ponto.