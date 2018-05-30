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BR-153

Vídeo mostra motorista de caminhão sendo agredido por furar bloqueio

Caso foi registrado na BR-153 em Miranorte, na região central do Tocantins. Nas imagens é possível ver que o homem teve a roupa rasgada e recebeu socos

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 14:24
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um motorista de caminhão é agredido na BR-153, em Miranorte, região central do Tocantins. As informações do portal G1 são de que o homem teria sido agredido por furar um dos bloqueios da rodovia. Caminhoneiros cercaram a chegada do motorista com um caminhão atravessado na pista.
As imagens mostram que o homem teve a roupa rasgada e levou socos enquanto era retirado da cabine a força. Ele dirigia um caminhão cegonha que foi danificado, assim como outros dois veículos que eram transportados no caminhão. Uma mangueira do caminhão também foi cortada.
O caso está sob investigação da Polícia Militar, que informou ao G1 que suspeitos foram levados à delegacia, mas não divulgou detalhes sobre quantos eram ou nomes. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (29).
O motorista agredido alega, segundo informações do G1, que recebeu autorização para passar pelo bloqueio e que não esperava ser agredido no segundo ponto.
A Sada Transportes disse que repudia qualquer ato de violência, espera que os fatos sejam apurados e que o motorista fique bem.

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