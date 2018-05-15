Vídeo mostra direção de Faculdade de Direito comemorando votação

Circula um vídeo em que a direção da Faculdade de Direito da Uerj aparece com um grupo de alunos, comemorando o resultado do plebiscito que rejeitou a proposta de transferência da unidade do campus Maracanã para o prédio do antigo Tribunal de Alçada e do Júri, no Centro.
A mudança, que tinha a simpatia de dois ex-professores ilustres, os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, era o primeiro passo de um projeto maior de mobilização de antigos alunos e professores para ajudar a instituição.
Em tempo
O tal vídeo mostra os celebrantes cantando o hino da Internacional Comunista, em alemão.
Uns versos: Wacht auf/verdammte dieser Erde/die stets man noch... (Em tradução, via Google: Acorde / condene esta terra / sempre um ainda)