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Uerj

Vídeo mostra direção de Faculdade de Direito comemorando votação

O tal vídeo mostra os celebrantes cantando o hino da Internacional Comunista, em alemão

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 14:49
Direção da Faculdade de Direito aparece em vídeo comemorando resultado de votação Crédito: Reprodução
Circula um vídeo em que a direção da Faculdade de Direito da Uerj aparece com um grupo de alunos, comemorando o resultado do plebiscito que rejeitou a proposta de transferência da unidade  do campus Maracanã para o prédio do antigo Tribunal de Alçada e do Júri, no Centro.
A mudança, que tinha a simpatia de dois ex-professores ilustres, os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, era o primeiro passo de um projeto maior de mobilização de antigos alunos e professores para ajudar a instituição.
Em tempo
O tal vídeo mostra os celebrantes cantando o hino da Internacional Comunista, em alemão.
Uns versos: Wacht auf/verdammte dieser Erde/die stets man noch... (Em tradução, via Google: Acorde / condene esta terra / sempre um ainda)

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