Vídeo mostra direção de Faculdade de Direito comemorando votação

Direção da Faculdade de Direito aparece em vídeo comemorando resultado de votação Crédito: Reprodução

Circula um vídeo em que a direção da Faculdade de Direito da Uerj aparece com um grupo de alunos, comemorando o resultado do plebiscito que rejeitou a proposta de transferência da unidade  do campus Maracanã para o prédio do antigo Tribunal de Alçada e do Júri, no Centro.

A mudança, que tinha a simpatia de dois ex-professores ilustres, os ministros Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, era o primeiro passo de um projeto maior de mobilização de antigos alunos e professores para ajudar a instituição.

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O tal vídeo mostra os celebrantes cantando o hino da Internacional Comunista, em alemão.