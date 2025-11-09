Home
Vereador e assessor são mortos a tiros em sítio na Bahia

Gleiber Júnior (Avante-BA) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos neste domingo (9); assassinatos ocorreram em um sítio da família do político

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 16:32

Gleiber Júnior (Avante-BA) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos a tiros neste domingo (9)

O vereador Gleiber Júnior (Avante-BA) e o assessor dele, Diego Castro Reis, foram mortos a tiros neste domingo (9) em um sítio na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Assassinatos ocorreram em um sítio da família do político, na zona rural do município, segundo a Polícia Civil da Bahia. As circunstâncias das mortes e a motivação dos crimes ainda não foram esclarecidas.

Agentes das polícias Militar e Civil e do Departamento de Polícia Técnica foram ao local para a realização dos procedimentos iniciais. "Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime, além de judicializar os envolvidos", informou a Polícia Civil baiana, em nota.

Prefeitura de Santo Amaro decretou três dias de luto oficial. No Instagram, a gestão municipal lamentou a morte e prestou solidariedade a familiares e amigos do vereador. Gleiber era presidente do Avante na cidade e se apresentava como pré-candidato a deputado federal. Na noite deste sábado (8), horas antes do assassinato, ele publicou fotos com amigos em um evento.

