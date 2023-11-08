Vereador de São Gonçalo é morto a tiros em frente de casa

O vereador Aldecyr Maldonado (PL) morreu após ser baleado na noite de terça (7) em São Gonçalo, no Rio. A equipe do vereador diz que ele foi baleado numa tentativa de assalto em frente de sua casa. A informação foi divulgada nas redes sociais. Em nota, a Polícia Civil do Rio não confirma se tratar de uma tentativa de assalto. Nenhuma hipótese está descartada até o momento. "A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".