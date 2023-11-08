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Caso em investigação

Vereador de São Gonçalo é morto a tiros em frente de casa

Em nota, a Polícia Civil do Rio não confirma se tratar de uma tentativa de assalto. Nenhuma hipótese está descartada até o momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2023 às 13:46

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 13:46

O vereador Aldecyr Maldonado (PL) morreu após ser baleado na noite de terça (7) em São Gonçalo, no Rio
 Aldecyr Maldonado (PL) morreu após ser baleado na noite de terça (7) em São Gonçalo, no Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O vereador Aldecyr Maldonado (PL) morreu após ser baleado na noite de terça (7) em São Gonçalo, no Rio. A equipe do vereador diz que ele foi baleado numa tentativa de assalto em frente de sua casa. A informação foi divulgada nas redes sociais. Em nota, a Polícia Civil do Rio não confirma se tratar de uma tentativa de assalto. Nenhuma hipótese está descartada até o momento. "A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".
A Câmara Municipal de São Gonçalo declarou luto oficial de três dias. Cici Maldonado, como era conhecido, foi eleito vereador em 2021 com 2.425 votos. Ele cumpriria mandado até 2024. Cici era presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ele propôs, por exemplo, a lei que proíbe que estabelecimentos comerciais cobrem por sacolas descartáveis biodegradáveis em São Gonçalo. Cici deixa mulher e três filhas. Ele tinha 61 anos.

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