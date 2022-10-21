Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vento derruba bandeira do Brasil que Bolsonaro mandou estender no Planalto
Símbolo rasgado

Vento derruba bandeira do Brasil que Bolsonaro mandou estender no Planalto

Presidente havia dito, nas redes sociais, que ninguém teria coragem de tirar a bandeira gigante colocada na fachada do palácio

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 18:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2022 às 18:15

  • Matheus Teixeira

BRASÍLIA - A força do vento rasgou e derrubou, nesta sexta-feira (21), uma bandeira do Brasil gigante que havia sido colocada na fachada do Palácio do Planalto.
A bandeira foi posta em frente ao palácio no último dia 14 de outubro por ordem do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Vento derruba bandeira do Brasil no Palácio do Planalto
Bandeira ficou caída após ter sido derrubada pela força do vento em Brasília Crédito: Redes Sociais
Uma bandeira semelhante foi posicionada no Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário. Bolsonaro desafiou numa transmissão nas redes sociais alguém a mandar retirá-las. Sem citar nomes, disse que ninguém teria coragem de fazer isso.
Nesta sexta (21), porém, o tempo fechou em Brasília e um forte vento levou parte da bandeira ficar caída.
A ideia de instalar a bandeira havia sido antecipada pelo próprio presidente em transmissão ao vivo em redes sociais com um grupo de apoiadores de Minas Gerais.
Desde 1987, os dois palácios são considerados Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Por isso, não podem ter suas dinâmicas arquitetônicas desrespeitadas.
Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, deveria haver uma autorização prévia do Iphan antes que as bandeiras fossem afixadas. No entanto, o pedido ainda está sendo analisado pelo órgão federal.
O governo disse ao órgão que as duas bandeiras gigantes do Brasil foram colocadas em frente aos dois palácios em comemoração ao Bicentenário da Independência e à Proclamação da República.

Veja Também

Visita de Michelle Bolsonaro ao ES tem gafe e fala contra 'ameaça comunista'

Uma decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Pará de negar pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV, para retirar a bandeira do prédio que abriga a chamada Igreja Mãe em Belém, que é a mais antiga Assembleia de Deus do país, foi usada como pretexto por Bolsonaro neste caso.
"Hoje por exemplo, não vi o final da decisão de uma juíza. Mas o PT entrou na justiça para que uma igreja lá de Belém do Pará, que tem uma bandeira enorme do Brasil na entrada, fosse retirada, porque o PT diz que aquilo é propaganda eleitoral para o JB [Jair Bolsonaro]. Dessa vez, a juíza agiu corretamente. É um símbolo nacional, é um orgulho vermos uma bandeira do Brasil por aí, em local de destaque e logicamente temos que tratar de forma respeitosa. Mas o PT quis retirar a bandeira de lá", afirmou o presidente na transmissão.
E completou: "Hoje pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, pegar uma usada, enorme, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa".

LEIA MAIS

TCU sugere 5 dias úteis para Caixa se manifestar sobre consignado do Auxílio

Empresário é preso por racismo após rejeitar candidata: 'pele abaixo do padrão'

Moraes tenta acordo entre Lula e Bolsonaro para fim de ataques na TV

Vídeo de André Valadão sobre intimação do TSE é marcado como falso no Instagram

Fim das restrições da pandemia contribui para aumento dos casos de conjuntivite

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados