Moraes tenta acordo entre Lula e Bolsonaro para fim de ataques na TV

Mônica Bergamo

Os advogados do PT consultaram a direção da campanha de Lula , que resiste a abrir mão de seu direito de se defender na TV, que tinha sido conquistado por determinação do próprio tribunal.

Alexandre de Moraes convocou reunião com advogados dos dois candidatos Crédito: Antonio Augusto / TSE

Nesta semana, o petista ganhou o direito de veicular 184 inserções no tempo destinado a Bolsonaro como respostas aos ataques da campanha do presidente que afirmavam que ele foi o mais votado em presídios brasileiros, associando-o a criminosos.

Desde então, a pressão da campanha de Bolsonaro sobre o tribunal se intensificou. Ao ser obrigado a ceder tempo de TV ao adversário, o presidente perderia a oportunidade de bombardear eleitores com suas mensagens na reta final da campanha.

Bolsonaro também ganhou o direito de veicular direito de resposta na propaganda de Lula , mas em número muito menor. Ele teria 14 inserções por ter sido chamado de canibal pelo PT.

A campanha de Lula explorou uma entrevista que Bolsonaro deu ao jornal The New York Times dizendo que aceitou comer a carne de um índio para visitar uma região em que esse era um hábito cultural — o que acabou não ocorrendo, disse, já que a comitiva que estava com ele "não quis ir" ao local.

O PT julgou que a tentativa de acordo de Alexandre de Moraes desequilibrava a balança eleitoral, já que Lula foi atacado de forma intensa durante três semanas pela peça publicitária dos presídios, o que fez com que sua rejeição subisse.

A propaganda os presídios foi derrubada por determinação do TSE. Mas o partido acha que isso foi insuficiente e pretende exercer também o direito de responder aos ataques.

Diante do impasse, uma nova reunião foi convocada para esta sexta-feira (21).

Na noite de quinta (20), no entanto, um novo fato surgiu que colocou o PT sob pressão: a ministra Maria Cláudia Bicchianeri suspendeu a própria decisão de dar a Lula o direito a 184 inserções no tempo destinado a Bolsonaro — e remeteu o caso ao plenário.

Com isso, o partido passou a correr o risco de terminar sem tempo algum para responder aos ataques do presidente, pois o plenário pode derrubar definitivamente a decisão da magistrada.

Já Bolsonaro ganhou um novo direito de resposta, sobre o vídeo de Lula que dizia que o presidente quis fazer aborto quando soube que teria um de seus filhos.