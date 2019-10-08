Tragédia

Veja quais praias foram atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste

Até o momento, 133 locais foram afetados; origem do material ainda é um mistério

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 07:38 - Atualizado há 6 anos

Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

AGÊNCIA FOLHAPRESS - Manchas de óleo começaram a aparecer em praias do Nordeste no início de setembro. Uma analise do material encontrado feita pela Petrobras e pela Marinha constatou que o produto é petróleo e que não é brasileiro.

Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais de 100 toneladas de borra de petróleo foram recolhidas no litoral nordestino desde o início de setembro.

Em decorrência do surgimento de manchas também na Bahia, na última quinta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Polícia Federal, o comando da Marinha e o Ministério do Meio Ambiente investiguem as causas e as responsabilidades do aparecimento das manchas.

A determinação foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) no sábado (5) e, segundo o texto, as informações coletadas e as providências adotadas pelos órgãos responsáveis deveriam ser apresentadas à Presidência da República em 48 horas.

A principal hipótese, até o momento, é que um navio estrangeiro tenha descartado de forma irregular o óleo ou que tenha havido vazamento. Uma imagem de satélite que registra suposto navio na costa pernambucana no início de setembro pode ajudar a desvendar a origem das manchas de óleo.

O grupo que analisa o caso, composto por órgãos ambientais estaduais e federais e pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco), identificou um ponto em alto mar com uma mancha ao lado. Ainda não há resultado conclusivo. A grande dificuldade é a qualidade da imagem, que foi aproximada para se analisar ponto a ponto.

Sobre os riscos para a saúde, a dermatologista Alessandra Romiti, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, disse à reportagem que o contato de banhistas e pescadores com o óleo pode causar irritações na pele e alergias.

"Os dois principais riscos para a pele são a reação alérgica, que pode gerar coceira e vermelhidão e a formação de acnes de oclusão, ou seja, acnes geradas pelo excesso de óleo na pele, similar a quando se passa produtos oleosos demais como os protetores solares."

Romiti destaca que se deve tomar cuidado com a região dos olhos, nariz e boca. Ela orienta que, em caso de contato com o material e eventual irritação na pele, deve-se procurar um dermatologista para o tratamento, que varia do uso de pomadas e sabonetes específicos à prescrição de remédios de ingestão oral.

Em nota, o Ibama corrobora a versão da dermatologista e acrescenta que o petróleo cru "pode conter compostos considerados cancerígenos".

Até o momento, 133 locais foram atingidos pelas manchas de óleo. Veja abaixo a lista completa e a classificação de cada local segundo o MMA (Ministério do Meio Ambiente).

Classificação das praias atingidas segundo ministério

Em limpeza: Onze praias estão em processo de limpeza, segundo dados atualizados pelo Ministério do Meio Ambiente

Não observado: os dados atualizados classificam 48 locais em que não foram observados vestígios do óleo, o que quer dizer que a limpeza se deu de forma natural

Oleadas com manchas: seis locais estão classificados como oleados com manchas, o que indica que a porcentagem da cobertura de óleo no local analisado varia de 11% a 50%.

Oleadas com vestígios/esparsos : a lista indica que 68 locais contém óleo esparso e vestígios de óleo, com cobertura que pode ser inferior a 1%, chegando a, no máximo, 10%.

