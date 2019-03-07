Veja os feriados prolongados que você ainda pode curtir em 2019

Quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018

Os brasileiros que se divertiram e pularam em vários bloquinhos pelo País mal se despediram do carnaval e já estão de olho nos próximos feriados. É melhor não se animar muito: quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018.