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Veja os feriados prolongados que você ainda pode curtir em 2019

É melhor não se animar muito: quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018

Publicado em 

07 mar 2019 às 14:39

Publicado em 07 de Março de 2019 às 14:39

Quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018 Crédito: Divulgação
Os brasileiros que se divertiram e pularam em vários bloquinhos pelo País mal se despediram do carnaval e já estão de olho nos próximos feriados. É melhor não se animar muito: quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018.
Veja abaixo a lista de dias de descanso que ainda estão por vir (feriados estaduais e municipais não estão mencionados).
Feriados nacionais
- 19 de abril: Sexta-feira Santa (sexta-feira)
- 21 de abril: Páscoa/Tiradentes (domingo)
- 1.º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)
- 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)
- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado)
- 2 de novembro: Finados (sábado)
- 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)
- 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

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