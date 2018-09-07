Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Veja o perfil do autor de ataque contra Bolsonaro em Minas Gerais
Crime

Veja o perfil do autor de ataque contra Bolsonaro em Minas Gerais

Nas redes sociais, há ofensas de Adélio Bispo de Oliveira ao candidato à Presidência pelo PSL, esfaqueado durante ato de campanha nesta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 21:48

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 21:48

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução
Apontado pela Polícia Militar como responsável pelo atentado a Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira tem postagens de ódio ao candidato do PSL em seu Facebook.
Ha vários textos em que Adélio ofende Bolsonaro ou critica suas propostas. No último mês de maio, o suposto agressor postou uma foto na qual aparece ao lado de uma placa que diz "políticos inúteis".
No mesmo dia, ele postou uma outra imagem com outro cartaz que pede a renúncia de Temer.
Além disso, o homem detido pela Polícia também publicou imagens de pessoas que defendem a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.
Outra postagem comum na página de Adélio Bispo são críticas à Maçonaria.
De acordo com a assessoria do 2º Batalhão da Polícia Militar em Juiz de Fora, Adelio Bispo de Oliveira tem 40 anos e completou curso superior. Ele é natural de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.
Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira indicou ter frequentado em julho uma escola de tiros em Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados